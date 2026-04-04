Актриса Екамасова сыграла в голливудском фильме
Российская актриса Дарья Екамасова приняла участие в съёмках американского независимого фильма в Нью‑Йорке — об этом она рассказала в беседе с ТАСС.
Актриса поделилась впечатлениями от съёмочного процесса: «Это была удивительная ночь: мы работали на улице в Нью‑Йорке, и в каждом окне дома люди смотрели „Оскар“. Тогда я по‑настоящему ощутила масштаб этого события. Наш проект — не студийное кино, а независимый фильм. Пока сложно сказать, каким получится итоговый результат».
Екамасова также рассказала, что после съёмок в оскароносном фильме «Анора» у неё был длительный перерыв в работе. Недавно она вернулась к съёмкам — но теперь уделяет больше времени жизни в России, поскольку её дочь пошла в школу, и это повлияло на её график.
Кроме того, актриса отметила перемены в своём подходе к выбору проектов. Раньше, особенно во время работы над «Анорой», она соглашалась почти на все предложения — это было своего рода испытанием и возможностью попробовать что‑то новое. Сейчас же она стремится к более осознанному выбору: хочет, чтобы все условия сложились идеально, «чтобы сошлись звёзды».
