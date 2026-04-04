Дочь Анджелины Джоли и Брэдда Питта снялась в клипе южнокорейской певицы

Шайло, дочь известных голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта, дебютировала в музыкальном клипе на сингл What’s a Girl to Do исполнительницы Даен из группы Cosmic Girls (WJSN).

Появление девушки вызвало живой отклик у зрителей — многие отметили её поразительное сходство с молодой Анджелиной Джоли.

В кадре Шайло предстала в элегантном образе: кружевной укороченный топ сочетался с широкими брюками, а небрежно заплетённая коса дополняла лёгкий макияж.

Реакция аудитории не заставила себя ждать: крупные планы лица Шайло породили множество обсуждений в Сети. Пользователи активно делились впечатлениями, отмечая наследственные черты: «Просто копия Энджи!», «Губы Брэда, а лицо — Анджелина!», «Тот случай, когда девушке точно повезло с генетикой».

Примечательно, что Шайло попала в клип после прохождения открытого кастинга. Организаторы признались, что не знали о её происхождении до момента утверждения на роль.

ФОТО: Кадр из музыкального тизера What’s a Girl to Do
