Дочь Анджелины Джоли и Брэдда Питта снялась в клипе южнокорейской певицы

Появление девушки вызвало живой отклик у зрителей — многие отметили её поразительное сходство с молодой Анджелиной Джоли.



В кадре Шайло предстала в элегантном образе: кружевной укороченный топ сочетался с широкими брюками, а небрежно заплетённая коса дополняла лёгкий макияж.



Реакция аудитории не заставила себя ждать: крупные планы лица Шайло породили множество обсуждений в Сети. Пользователи активно делились впечатлениями, отмечая наследственные черты: «Просто копия Энджи!», «Губы Брэда, а лицо — Анджелина!», «Тот случай, когда девушке точно повезло с генетикой».



Примечательно, что Шайло попала в клип после прохождения открытого кастинга. Организаторы признались, что не знали о её происхождении до момента утверждения на роль.

Ранее российский актер Юра Борисов, отвечая на вопрос радиоведущей о том, почему с ним поздоровалась голливудская актриса Анджелина Джоли, заявил, что знаком с ней уже 15 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

