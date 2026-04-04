Дочь Анджелины Джоли и Брэдда Питта снялась в клипе южнокорейской певицы
Шайло, дочь известных голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта, дебютировала в музыкальном клипе на сингл What’s a Girl to Do исполнительницы Даен из группы Cosmic Girls (WJSN).
Появление девушки вызвало живой отклик у зрителей — многие отметили её поразительное сходство с молодой Анджелиной Джоли.
В кадре Шайло предстала в элегантном образе: кружевной укороченный топ сочетался с широкими брюками, а небрежно заплетённая коса дополняла лёгкий макияж.
Реакция аудитории не заставила себя ждать: крупные планы лица Шайло породили множество обсуждений в Сети. Пользователи активно делились впечатлениями, отмечая наследственные черты: «Просто копия Энджи!», «Губы Брэда, а лицо — Анджелина!», «Тот случай, когда девушке точно повезло с генетикой».
Примечательно, что Шайло попала в клип после прохождения открытого кастинга. Организаторы признались, что не знали о её происхождении до момента утверждения на роль.
Ранее российский актер Юра Борисов, отвечая на вопрос радиоведущей о том, почему с ним поздоровалась голливудская актриса Анджелина Джоли, заявил, что знаком с ней уже 15 лет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
- Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США
- СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА
- В Новороссийске обломки дрона попали в многоквартирный дом