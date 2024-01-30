Участники «Би-2» отказались от встречи с российским консулом

Пятеро участников группы «Би-2», у которых российское гражданство, отказались от встречи с консулом РФ. ОБ этом рассказал заведующий консульским отделом РФ в Таиланде.

Ранее издание Ynet сообщило, что четырех участников коллектива, задержанных в Таиланде, депортируют в Израиль. Так, по данным СМИ, это произошло после вмешательства МИД и посольства Израиля в Таиланде. Все семь участников коллектива являются гражданами России, однако четверо из них имеют израильское гражданство, один участник — Австралии и еще один — США.

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Однако сами музыканты опровергли депортацию из Таиланда. По их словам, пока «ситуация не решена». Они также попросили ориентироваться на единственную верную информацию – это от них самих.

Адвокат Сергей Жорин не исключил, что участники группы «Би-2» по возвращении в Россию не смогут избежать уголовной ответственности. Он допустил, что музыкантов изначально могут задержать по административной статье, а затем, после доследственной проверки, будет возбуждено уголовное дело.

После начала военной операции, которую Россия проводит на Украине, группа «Би-2» покинула Россию, отменив в стране все выступления. Лева (Егор Бортник) признан в РФ иностранным агентом.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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