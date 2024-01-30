Участники «Би-2» отказались от встречи с российским консулом

Пятеро участников группы «Би-2», у которых российское гражданство, отказались от встречи с консулом РФ. ОБ этом рассказал заведующий консульским отделом РФ в Таиланде.

Ранее издание Ynet сообщило, что четырех участников коллектива, задержанных в Таиланде, депортируют в Израиль. Так, по данным СМИ, это произошло после вмешательства МИД и посольства Израиля в Таиланде. Все семь участников коллектива являются гражданами России, однако четверо из них имеют израильское гражданство, один участник — Австралии и еще один — США.