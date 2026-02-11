Панки в Кремле: Какой будет рок-опера «Орфей и Эвридика» от NAGART

Для музыкантов группы NAGART выступление в Кремлевском дворце будет театральным дебютом — чем-то новым, но очень увлекательным, сказал НСН Николай Архиреев.

Рок-опера «Орфей и Эвридика» будет больше похожа на мюзикл: реплик в тишине мало, а музыки —много, сказал НСН бас-гитарист группы NAGART Николай Архиреев.

Страсти по Горшку: Что стоит за расколом мюзикла TODD

Музыканты панк-группы NAGART вместе с Санкт-Петербургским театром «Рок-опера плюс» приняли участие в создании новой версии рок-оперы Александра Журбина «Орфей и Эвридика». Ее режиссером выступил Борис Малевский, известный по работе над мюзиклами «Демон Онегина» и «Фауст». «Орфей и Эвридика» впервые прозвучит в панк-роковой аранжировке. Архиреев рассказал, что музыканты коллектива утяжелили авторские баллады из оперы, а местами добавили гитарные соло.

«Группа NAGART будет принимать участие в музыкальном оформлении спектакля. Будут задействованы музыканты: две электрогитары, бас и ударные. Ребята готовили программу около двух месяцев! По задумке авторов, в опере как раз не хватало тяжелых гитарных риффов и соло для полного прочтения атмосферы. Это будет больше мюзикл. Реплик в тишине без музыкального сопровождения очень мало, а вот музыки — много. Панк-рок в оперу вписывается прекрасно. Наши ребята могут вписать его хоть в симфонию Моцарта! Кстати, хорошая идея! Надо им предложить! Конкретно в этой постановке помимо авторских аранжировок есть вкрапления в виде цитат из Kiss, Queen и даже Green Day. Ребята как рыбы в воде. С авторскими зонгами и балладами пришлось поработать и местами утяжелить их, где-то добавить гитарное соло и так далее», — сказал собеседник НСН.
Тельняшечки и слэм: Группа NAGART раскачала фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» в День ВМФ

По его словам, почти для всех музыкантов группы это выступление будет театральным дебютом — чем-то новым, но очень увлекательным.

«Практически для всех нас это дебют. Только наш басист Бергыч работал музыкантом в театре пару лет. В общем, тема для всех новая и очень увлекательная. Ребята сыграли один раз в Санкт-Петербурге 13 января. Можно сказать, обыгрались и порепетировали перед этим с труппой. Там же очень много всяких нюансов по выходу на сцену, покиданию сцены в определенный момент: здесь стоять нельзя, выйти нужно отсюда после хохота Харона или всхлипывания Эвридики. Для нас это совершенно ново, хотя на своих концертах мы тоже иногда практикуем эпичное появление на сцене», — добавил музыкант.

Это уже третья версия рок-оперы композитора Александра Журбина. Первая версия была представлена в 1975 году, вторая — в 1999-м, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фото предоставлено пресс-службой организаторов
ТЕГИ:СпектакльМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры