По его словам, почти для всех музыкантов группы это выступление будет театральным дебютом — чем-то новым, но очень увлекательным.



«Практически для всех нас это дебют. Только наш басист Бергыч работал музыкантом в театре пару лет. В общем, тема для всех новая и очень увлекательная. Ребята сыграли один раз в Санкт-Петербурге 13 января. Можно сказать, обыгрались и порепетировали перед этим с труппой. Там же очень много всяких нюансов по выходу на сцену, покиданию сцены в определенный момент: здесь стоять нельзя, выйти нужно отсюда после хохота Харона или всхлипывания Эвридики. Для нас это совершенно ново, хотя на своих концертах мы тоже иногда практикуем эпичное появление на сцене», — добавил музыкант.

Это уже третья версия рок-оперы композитора Александра Журбина. Первая версия была представлена в 1975 году, вторая — в 1999-м, напоминает «Радиоточка НСН».

