Changan раскрыл комплектации кроссовера CS35 Max для России
Кроссовер Changan CS35 Max выйдет на российский рынок в 3 версиях — Comfort, Luxe и Tech. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию.
Базовая комплектация Comfort включает цифровую приборную панель с дополнительным экраном, мультимедийную систему с дисплеем 10,25 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Передние сиденья с тканевой отделкой оснащены подогревом, также обогревается рулевое колесо. В список оборудования входят камера заднего вида и 3 задних парковочных датчика. Автомобиль комплектуется колесами диаметром 17 дюймов.
В версии Luxe предусмотрены 18-дюймовые колеса, аудиосистема Sony, расширенная цифровая приборная панель и увеличенный центральный дисплей. Салон отделан экокожей. Также доступны система кругового обзора, видеорегистратор и специальный режим движения по снегу.
Топовая комплектация Tech оснащается панорамной крышей, электроприводом водительского сиденья, электроприводом багажной двери и адаптивным круиз-контролем, передает «Радиоточка НСН».
