Changan раскрыл комплектации кроссовера CS35 Max для России

Кроссовер Changan CS35 Max выйдет на российский рынок в 3 версиях — Comfort, Luxe и Tech. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на компанию.

Базовая комплектация Comfort включает цифровую приборную панель с дополнительным экраном, мультимедийную систему с дисплеем 10,25 дюйма и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Передние сиденья с тканевой отделкой оснащены подогревом, также обогревается рулевое колесо. В список оборудования входят камера заднего вида и 3 задних парковочных датчика. Автомобиль комплектуется колесами диаметром 17 дюймов.