Макрон заявил о конце эпохи дешевой энергии из России
Европа больше не сможет рассчитывать на дешевые энергоресурсы из России, а прежняя модель экономических отношений с Китаем и США также изменилась. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Европейском промышленном саммите в Антверпене, трансляцию вел Елисейский дворец.
По его словам, доступ к недорогой российской энергии завершился в 2022 году, и возвращения к прежней ситуации не будет. Макрон подчеркнул, что этот факт необходимо учитывать при формировании новой экономической стратегии.
Он также отметил, что европейские страны больше не могут воспринимать Китай как «супермаркет» для экспорта. По словам президента, 2025 год стал первым, когда Германия стала главным экспортным рынком для еврозоны, а торговый баланс европейских экономик с Китаем оказался дефицитным.
Кроме того, Макрон указал на изменение политики США, которые, по его словам, вводят пошлины в отношении европейской продукции и применяют инструменты экономического давления. Все эти факторы, подчеркнул он, свидетельствуют о структурных изменениях, а не о временных трудностях, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Панки в Кремле: Какой будет рок-опера «Орфей и Эвридика» от NAGART
- Макрон заявил о конце эпохи дешевой энергии из России
- Changan раскрыл комплектации кроссовера CS35 Max для России
- Генсек НАТО допустил гарантии безопасности России в мирном соглашении по Украине
- Сиоы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем
- Экс-сотрудник миграционного управления осужден на 5 лет за взятки
- СМИ: Трамп звонил полиции по делу Эпштейна в 2006 году
- Охранник техникума в Анапе погиб, остановив стрелка
- Компанию «Рижский хлеб» внесли в перечень экстремистов и террористов
- Не выдержал нападок? Почему Богомолов отказался от Школы-студии МХАТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru