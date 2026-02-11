Макрон заявил о конце эпохи дешевой энергии из России

Европа больше не сможет рассчитывать на дешевые энергоресурсы из России, а прежняя модель экономических отношений с Китаем и США также изменилась. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Европейском промышленном саммите в Антверпене, трансляцию вел Елисейский дворец.

По его словам, доступ к недорогой российской энергии завершился в 2022 году, и возвращения к прежней ситуации не будет. Макрон подчеркнул, что этот факт необходимо учитывать при формировании новой экономической стратегии.