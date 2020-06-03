Депутаты требуют отменить «Нашествие-2020», артисты - против
Депутат от Конаковского района Тверской области уверен, что проведение в 2020 году крупнейшего в стране музыкального фестиваля невозможно. Музыканты в эфире НСН поддержали любимый фестиваль...
Депутат Собрания депутатов Конаковского района Алексей Акишин выступил с открытым заявлением, в котором потребовал от губернатора Тверской области исключить проведение фестиваля «Нашествие» в 2020 году из-за «бушующей» в области, по его словам, пандемии коронавируса.
В письме к губернатору Игорю Рудени, главе Конаковского района Олегу Лобановскому, главе Конаково Максиму Ли и ряду других чиновников — депутат Акишин заявил следующее:
«Кто-то может верить в этот вирус, а кто-то нет. Но то, что он убивает — это факт. Все больше и больше народа с ним сталкивается. Даже те, кто легко переболел, порой остаются инвалидами с пораженными органами. О каком спаде может идти речь, если по статистике на 1 июня 9000 заболело, 4000 выздоровело!? Я убеждён, что проведение Нашествия — это безумие, поэтому приложу все силы к его отмене», - обещает депутат.
В оргкомитете «Нашествия-2020» не стали комментировать НСН громкое заявление депутата, но подчеркнули, что безопасность и здоровье зрителей являются абсолютным приоритетом при подготовке к проведению любого «Нашествия», особенно в нынешних условиях.
Добавим, что ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич поддержал организаторов в желании провести фестиваль в нынешнем году, несмотря на ситуацию с коронавирусом:
«Музыканты, как и зрители, не теряют надежды и тоже готовятся к фестивалю, насколько это сейчас возможно. Я загадывать бы не стал, но надеюсь на лучшее», - признался НСН Макаревич.
Солидарен с ним и сооснователь группы «Машина Времени», музыкальный продюсер Александр Кутиков:
«Если люди хотят провести мероприятие, они его проведут, но только в том случае, если снимутся все карантинные ограничения, связанные с эпидемией. Конечно, для тех людей, которые просидели по нескольку месяцев по домам, это будет большой-большой праздник. Остаётся надеяться на то, что этот фестиваль состоится и «Наше радио» постараются до последнего момента сохранить возможность устроить для людей этот праздник», - сказал Кутиков а интервью НСН.
Готовится отправиться в Большое Завидово и группа «СерьГа». Ее лидер Сергей Галанин с нетерпением ждет встречи со своими поклонниками в рамках «Нашествия»:
«Мы сейчас все в добре и в надежде. Я других людей и не знаю. Было бы здорово, чтобы мы все встретились на поле "Нашествия" в этом году», - признался Галанин.
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН предложил верить в то, что пандемия коронавируса в России быстро завершится и массовые мероприятия снова станут возможны:
«Надежда, как известно, умирает последней. Так что давайте верить в чудо, в то, что у нас к середине лета полностью пройдёт вся эта катавасия и можно будет собраться на "Нашествии". Шансы на это есть, надо верить!», - считает Кортнев.
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