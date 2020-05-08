Макаревич: Музыканты поддержат фестиваль и готовятся к «Нашествию»
Лидер группы «Машина времени» в эфире НСН рассказал, что поддерживает решение оргкомитета "Нашествия" провести фестиваль в 2020 году, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
Распространение коронавируса COVID-19 в России уже сорвало проведение двух крупных музыкальных фестивалей. «Дикая мята», которая должна была пройти 19-21 июня в Тульской области, в лучшем случае будет перенесена на 14-16 августа, а в худшем — на июнь 2021 года, сообщили в пятницу организаторы. «Доброфест», намеченный на 9-12 июля в Ярославской области, в этом году не состоится, новые даты — 1-4 июля 2021 года, отмечается на странице фестиваля во «ВКонтакте».
Между тем, рок-фестиваль «Нашествие» упрямо не меняет планы и продолжает готовиться к проведению своего мероприятия в 2020 году. «Подготовка к проведению фестиваля «Нашествие» продолжается! Безопасность и здоровье зрителей являются абсолютным приоритетом при подготовке к проведению фестиваля», - сообщили НСН в оргкомитете «Нашествия-2020».
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН рассказал, что он с музыкантами будут поддерживать «Нашествие», всеми возможными способами.
«Музыканты тоже (как и зрители — прим. НСН) не теряют надежды и тоже готовятся к фестивалю, насколько это сейчас возможно. Я думаю, окончательное решение нужно будет принимать в начале лета, потому что мы не знаем до конца, как будут развиваться события. Я загадывать бы не стал, но надеюсь на лучшее», - признался НСН Макаревич.
Напомним, несмотря на пандемию, «Нашествие» продолжает каждую неделю объявлять о новых участниках мероприятия. В лайн-апе рок-фестиваля уже более 40 групп и исполнителей, среди которых «Алиса», Amatory, «Монгол Шуудан», «Наив», «Несчастный случай», «Калинов мост», «Пилот», «Сплин», Lumen, 7Б и многие другие.
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