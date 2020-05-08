Кутиков поддержал «Нашествие-2020»: Для людей это будет большой-большой праздник
Сооснователь группы «Машина Времени», музыкальный продюсер Александр Кутиков в беседе с НСН поддержал «Нашествие», заявив, что для людей, по нескольку месяцев просидевших дома, фестиваль станет большим праздником.
Распространение коронавирусной инфекции в России уже сорвало проведение двух крупных музыкальных фестивалей. «Дикая мята», которая должна была пройти 19-21 июня в Тульской области, в лучшем случае будет перенесена на 14-16 августа, а в худшем — на июнь 2021 года, как сообщили её организаторы. А «Доброфест», намеченный на 9-12 июля в Ярославской области, в этом году не состоится вовсе, отмечается на странице фестиваля во «ВКонтакте».
В то же время, крупнейший в России рок-фестиваль «Нашествие» отказывается сдаваться и продолжает подготовку к проведению своего мероприятия в 2020 году. «Подготовка к проведению фестиваля «Нашествие» продолжается! Безопасность и здоровье зрителей являются абсолютным приоритетом при подготовке к проведению фестиваля», - рассказали НСН в оргкомитете «Нашествия-2020».
Со-основатель группы «Машина Времени», музыкальный продюсер Александр Кутиков в эфире НСН поддержал «Нашествие» и выразил надежду, что «Наше радио» постараются устроить для людей праздник.
«Если люди хотят провести мероприятие, они его проведут, но только в том случае, если снимутся все карантинные ограничения, связанные с эпидемией. Конечно, для тех людей, которые просидели по нескольку месяцев по домам, это будет большой-большой праздник. Остаётся надеяться на то, что этот фестиваль состоится и «Наше радио» постараются до последнего момента сохранить возможность устроить для людей этот праздник», - сказал Кутиков.
Сегодня, несмотря на пандемию коронавируса, организаторы «Нашествия» еженедельно продолжают объявлять о новых участниках фестиваля. В лайн-апе рок-фестиваля уже более 40 групп и исполнителей, среди которых «Алиса», Amatory, «Монгол Шуудан», «Наив», «Несчастный случай», «Калинов мост», «Пилот», «Сплин», Lumen, 7Б и многие другие.
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