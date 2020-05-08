Кутиков поддержал «Нашествие-2020»: Для людей это будет большой-большой праздник

Распространение коронавирусной инфекции в России уже сорвало проведение двух крупных музыкальных фестивалей. «Дикая мята», которая должна была пройти 19-21 июня в Тульской области, в лучшем случае будет перенесена на 14-16 августа, а в худшем — на июнь 2021 года, как сообщили её организаторы. А «Доброфест», намеченный на 9-12 июля в Ярославской области, в этом году не состоится вовсе, отмечается на странице фестиваля во «ВКонтакте».

В то же время, крупнейший в России рок-фестиваль «Нашествие» отказывается сдаваться и продолжает подготовку к проведению своего мероприятия в 2020 году. «Подготовка к проведению фестиваля «Нашествие» продолжается! Безопасность и здоровье зрителей являются абсолютным приоритетом при подготовке к проведению фестиваля», - рассказали НСН в оргкомитете «Нашествия-2020».

Со-основатель группы «Машина Времени», музыкальный продюсер Александр Кутиков в эфире НСН поддержал «Нашествие» и выразил надежду, что «Наше радио» постараются устроить для людей праздник.