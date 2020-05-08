«Живи рок-н-ролл!» 7Б и Мураками поддержали фестиваль «Нашествие»

«И музыканты и люди, которые ждут этого фестиваля, все надеемся и ждём, что произойдёт какое-то чудо и всё состоится. Мы поддерживает все предписания этой изоляции, чтобы выйти пораньше на эту тропу здоровья. Могу посоветовать всем терпения. Только общим желанием реально выйти из этого положения, чтобы всё вернулось в прежнее русло, а массовые мероприятия снова открылись. Ведь чем быстрее это произойдёт, тем быстрее мы снова сможем посещать живые концерты», - сказал Иван Демьян.

А солистка «Мураками» Диляра Вагапова рассказала, как в 2019 году брала с собой на поле «Нашествия» свою дочь Фелицию и выразила надежду, что «главное событие лета» в этом году состоится.

«Мы очень надеемся, что главное событие лета состоится. Для многих из нас, фестиваль «Нашествие» - это возможность отдохнуть, послушать живую музыку, встретиться с друзьями из других городов и просто невозможно представить лето без этого душевного праздника. В прошлом году я взяла с собой на поле свою дочь Фелицию, она была в полном восторге! И сейчас она ждёт Нашествие с нетерпением. Живи рок-н-ролл!», - сообщила Диляра Вагапова.

Сегодня, несмотря на пандемию коронавируса, организаторы «Нашествия» еженедельно продолжают объявлять о новых участниках фестиваля. В лайн-апе рок-фестиваля уже более 40 групп и исполнителей, среди которых «Алиса», Amatory, «Монгол Шуудан», «Наив», «Несчастный случай», «Калинов мост», «Пилот», «Сплин», Lumen, 7Б и многие другие.

