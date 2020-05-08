«Живи рок-н-ролл!» 7Б и Мураками поддержали фестиваль «Нашествие»
Солисты групп «7Б» и «Мураками» Иван Демьян и Диляра Вагапова поддержали фестиваль «Нашествие» и призвали соблюдать режим самоизоляции, чтобы эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения поскорее закончились.
Распространение коронавируса COVID-19 в России уже сорвало проведение двух крупных музыкальных фестивалей. «Дикая мята», которая должна была пройти 19-21 июня в Тульской области, в лучшем случае будет перенесена на 14-16 августа, а в худшем — на июнь 2021 года, сообщили в пятницу организаторы. «Доброфест», намеченный на 9-12 июля в Ярославской области, в этом году не состоится, новые даты — 1-4 июля 2021 года, отмечается на странице фестиваля во «ВКонтакте».
Рок-фестиваль «Нашествие», тем временем, продолжает подготовку к проведению своего мероприятия в 2020 году. «Подготовка к проведению фестиваля «Нашествие» продолжается! Безопасность и здоровье зрителей являются абсолютным приоритетом при подготовке к проведению фестиваля», - рассказали НСН в оргкомитете «Нашествия-2020».
Музыканты нашего радио поддержали «Нашествие». Так, лидер группы «7Б» Иван Демьян в эфире НСН призвал музыкантов и фанатов придерживаться изоляции, чтобы пораньше выйти из карантина и снова иметь возможность посещать живые концерты.
«И музыканты и люди, которые ждут этого фестиваля, все надеемся и ждём, что произойдёт какое-то чудо и всё состоится. Мы поддерживает все предписания этой изоляции, чтобы выйти пораньше на эту тропу здоровья. Могу посоветовать всем терпения. Только общим желанием реально выйти из этого положения, чтобы всё вернулось в прежнее русло, а массовые мероприятия снова открылись. Ведь чем быстрее это произойдёт, тем быстрее мы снова сможем посещать живые концерты», - сказал Иван Демьян.
А солистка «Мураками» Диляра Вагапова рассказала, как в 2019 году брала с собой на поле «Нашествия» свою дочь Фелицию и выразила надежду, что «главное событие лета» в этом году состоится.
«Мы очень надеемся, что главное событие лета состоится. Для многих из нас, фестиваль «Нашествие» - это возможность отдохнуть, послушать живую музыку, встретиться с друзьями из других городов и просто невозможно представить лето без этого душевного праздника. В прошлом году я взяла с собой на поле свою дочь Фелицию, она была в полном восторге! И сейчас она ждёт Нашествие с нетерпением. Живи рок-н-ролл!», - сообщила Диляра Вагапова.
Сегодня, несмотря на пандемию коронавируса, организаторы «Нашествия» еженедельно продолжают объявлять о новых участниках фестиваля. В лайн-апе рок-фестиваля уже более 40 групп и исполнителей, среди которых «Алиса», Amatory, «Монгол Шуудан», «Наив», «Несчастный случай», «Калинов мост», «Пилот», «Сплин», Lumen, 7Б и многие другие.
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