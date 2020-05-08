«Давайте верить»: Кортнев о «Нашествии-2020»

Шансов на то, что к середине лета «коронавирусная» катавасия завершится, мало, но надежда умирает последней, заявил в эфире НСН лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

Намеченный на 19-21 июня музыкальный фестиваль «Дикая мята» в Тульской области не состоится в эти даты и, возможно, пройдёт только в следующем году, сообщили организаторы. В лучшем случае он будет перенесён на 14-16 августа этого года. «Причины очевидны сейчас для всех, и это не наше решение», - говорится в заявлении представителей фестиваля. Они пояснили, что вынуждены изменить планы из-за ситуации с распространением коронавируса и введения ограничительных мер. По тем же причинам на 2021 год перенесён ещё один летний музыкальный фестиваль - «Доброфест», проходящий в Ярославской области.

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Рок-фестиваль «Нашествие», тем временем, продолжает подготовку к проведению своего мероприятия в 2020 году. «Подготовка к проведению фестиваля «Нашествие» продолжается! Безопасность и здоровье зрителей являются абсолютным приоритетом при подготовке к проведению фестиваля», - рассказали НСН в оргкомитете «Нашествия-2020».

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в эфире НСН предложил верить в шанс на то, что пандемия коронавируса в России быстро завершится и массовые мероприятия снова станут возможны.

«Надежда, как известно, умирает последней. Так что давайте верить в чудо, в то, что у нас к середине лета полностью пройдёт вся эта катавасия и можно будет собираться в больших количествах. Шансы на это невелики, но верить надо», - сказал он.

В лайн-апе «Нашествия-2020» более 40 исполнителей и групп, среди которых «Несчастный случай», 7Б, «Алиса», Lumen, Amatory, «Монгол Шуудан», «Калинов Мост», «Серьга», «Сплин», «Пилот» и многие другие. Рок-фестиваль каждую неделю объявляет о новых участниках.

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