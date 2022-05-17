«Три светлых повести»: Вернутся ли в Россию Пугачева, Макаревич и Гребенщиков

ТРИ ПОВЕСТИ И ОДНИ КАНИКУЛЫ

16 мая Галкин разместил у себя в соцсетях фото с Пугачевой, Гребенщиковым и Макаревичем, подписав его: «Три звезды, три светлых повести».

На фото все они улыбаются, а на столе перед Примадонной стоит бокал белого вина.

По данным СМИ, встреча «троицы» произошла в ресторане в Израиле.

Ну а вскоре телеканал РЕН ТВ обнародовал видео, на котором Алла Пугачева говорит корреспонденту, что вернется в страну к началу нового учебного года.

«А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», – сказала Алла Борисовна, отвечая на вопрос, планирует ли возвращаться в Россию.

Во время беседы с ней рядом идет Максим Галкин, который улыбается, загадочно крутит глазами, но ничего не говорит. Как знать, возможно, онлайн-обучение и продлится.