«Три светлых повести»: Вернутся ли в Россию Пугачева, Макаревич и Гребенщиков
Пугачева пообещала вернуться в Россию к 1 сентября, Гребенщиков заявил, что его не привлекает «вранье и стояние у кормушки», а Макаревич отказался называть артистов «предателями».
Публикация в соцсетях совместной фотографии Аллы Пугачевой, Бориса Гребенщикова и Андрей Макаревича получила неожиданное продолжение.
Пугачева пообещала, что вернется в Россию с детьми к 1 сентября, а Гребенщиков рассказал о жизни «между Петербургом и Англией».
Незадолго до этого Макаревич высказался о «предателях родины», ну а начиналось все с Максима Галкина, который сам недавно оказался жертвой «охотников на ведьм».
ТРИ ПОВЕСТИ И ОДНИ КАНИКУЛЫ
16 мая Галкин разместил у себя в соцсетях фото с Пугачевой, Гребенщиковым и Макаревичем, подписав его: «Три звезды, три светлых повести».
На фото все они улыбаются, а на столе перед Примадонной стоит бокал белого вина.
По данным СМИ, встреча «троицы» произошла в ресторане в Израиле.
Ну а вскоре телеканал РЕН ТВ обнародовал видео, на котором Алла Пугачева говорит корреспонденту, что вернется в страну к началу нового учебного года.
«А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», – сказала Алла Борисовна, отвечая на вопрос, планирует ли возвращаться в Россию.
Во время беседы с ней рядом идет Максим Галкин, который улыбается, загадочно крутит глазами, но ничего не говорит. Как знать, возможно, онлайн-обучение и продлится.
ОТ ЖЮЛЯ ВЕРНА ДО БАРРИКАД
Тем временем Борис Гребенщиков дал интервью изданию «Москвич Mag», в котором ответил на вопрос, почему живет в Лондоне.
«Любовь к Британии передалась мне от отца; потом Жюль Верн, Диккенс и Конан Дойл ее развили, а профессор Толкин подвел под нее фундамент. А что до места жительства: живу я не в Лондоне или Петербурге, или Париже — я живу в этом мире: сегодня здесь, завтра там. Последние два десятка лет я много времени провожу между Лондоном и Петербургом, сейчас больше в Лондоне — потому что по качеству записи музыки и уровню игры музыкантов с этим городом не сравнится ни одно другое место на Земле. Здесь мне хорошо работается», - сказал БГ.
При этом он не согласился с мнением, что сейчас оказался «по ту сторону баррикад».
«Нет никаких баррикад. Я живу под тем же небом и на той же Земле, что и 50 лет назад. Я просто научился выбирать то, что мне действительно нужно. (…) Советы живы в наших головах: мы даже не обращаем внимания на то, как это страшно. Вот, например, уродливое слово «за рубежом». Все время хочется спросить: за каким рубежом? Кто этот рубеж проложил? Почему вам так нравится жить в лагере за колючей проволокой? Нет рубежей. Мир один — мы все его часть», - решил пофилософствовать Борис Борисович.
Гребенщиков также заявил, что политика всегда подразумевает ложь, а он не собирается «врать и стоять у кормушки».
«Политика — это метод управления массами, она была всегда и всегда будет. И как таковая она всегда подразумевает ложь. Поэтому обращать на это внимание нужно хотя бы для того, чтобы не попасть ненароком под колесо. Вот только вранье и стояние у кормушки меня не привлекает», - подчеркнул основатель группы «Аквариум».
ПРЕДАТЕЛИ И ДОРОЖКА
Гребенщиков не сказал, когда вернется в Россию, при этом Андрей Макаревич признался, что не может сейчас строить долгоиграющие планы.
«Я, к сожалению, лишён возможности сегодня строить какие-то долгосрочные планы. Куда завтра приведёт дорожка, по которой сейчас наша страна движется, никому не известно», - сказал Андрей Вадимович в интервью Telegram-каналу «Абзац».
При этом Макаревич отметил, что не считает, что кто-то из покинувших Россию артистов «предал родину».
В конце апреля на юмориста Максима Галкина, высказывавшегося против спецоперации на Украине, обрушилась главред телеканала RT Маргарита Симоньян.
Она, в частности, публично назвала его «мразью и геем», который для отвода глаз, личного обогащения и карьеры женился «на пожилой женщине» и убеждает всех, что у них любовь.
За Галкина вступился Филипп Киркоров, подчеркнув, что «охотники на ведьм» лишь усугубляют внутренний раскол в России, который выгоден Западу.
«Вы, охотники на ведьм, лишь усугубляете внутренний раскол. (…) Ты держала свечку, чтобы публично очернять человека и его семью? Как ты смеешь публично унижать людей? Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен», - сказал певец, обратившись к Симоньян на «ты».
На фоне этих заявлений и жалоб верующих на музыкальный номер Киркорова ему посоветовали «аккуратно упаковать в чемоданы свои перья со стразами» и уехать в Израиль.
Однако вместо этого Киркоров отправился в Италию на «Евровидение», которое превратилось в политический фарс.
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