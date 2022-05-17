Пугачева рассказала о планах вернуться в Россию осенью
17 мая 202207:50
Певица Алла Пугачева намерена вернуться в Россию осенью. Об этом артистка рассказала в беседе с Известиями.
По словам Пугачевой, которая находится в Израиле, она планирует вернуться в Россию вместе с детьми в сентябре, когда завершатся школьные каникулы.
«1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — отметила певица.
Алла Пугачева уехала из России в марте вместе с супругом, телеведущим Максимом Галкиным, и двумя детьми, напоминает Газета.ру.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru