Пугачева рассказала о планах вернуться в Россию осенью

По словам Пугачевой, которая находится в Израиле, она планирует вернуться в Россию вместе с детьми в сентябре, когда завершатся школьные каникулы.

«1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — отметила певица.

Алла Пугачева уехала из России в марте вместе с супругом, телеведущим Максимом Галкиным, и двумя детьми, напоминает Газета.ру.

