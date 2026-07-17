Певец и композитор Юрия Лоза в интервью НСН заявил, что не собирается исполнять песню «Плот» в коллаборации с кем-то из молодых рэперов.

Ранее стало известно, что Лоза попал в число участников VK Fest, который пройдет в эти выходные в Москве. Он объяснил, как попал на фестиваль, основная аудитория которого подростки, и сообщил, что исполнит там песню «Плот», но один.