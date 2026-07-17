«Только угробят!»: Лоза не захотел исполнять «Плот» с Icegergert или Xolidayboy
Юрий Лоза сказал в эфире НСН, что исполнит на VK Fest свой знаменитый хит и готов к его вирусной популярности у школьников, посмотревших шоу «ЧБД» с его участием.
Певец и композитор Юрия Лоза в интервью НСН заявил, что не собирается исполнять песню «Плот» в коллаборации с кем-то из молодых рэперов.
Ранее стало известно, что Лоза попал в число участников VK Fest, который пройдет в эти выходные в Москве. Он объяснил, как попал на фестиваль, основная аудитория которого подростки, и сообщил, что исполнит там песню «Плот», но один.
«Подавляющее большинство артистов, которые там выступят, ориентированы на молодежь, но они хотят хотя бы немного расширить границы фестиваля, как они мне сказали, разбавить хитами, которые слушали их бабушки, дедушки, матери и отцы. У них много артистов и каждый исполняет по одной песне. Я исполню песню "Плот", причем целиком. Исполнять ее вместе с кем-то я отказываюсь категорически. Я писал эту песню, прекрасно могу спеть ее сам и не понимаю, зачем к ней добавлять еще кого-то? Зачем к ней добавлять английские речевки или рэперские вставки, как сейчас делают. Что они нового и хорошего добавят? Да ничего, только угробят», - подчеркнул Лоза.
Он признался, что не знаком с творчеством рэпера Icegergert, тик-токера Xolidayboy, блогеров Влада А4 и Маш Милаш, а также других хедлайнеров фестиваля, но готов к тому, что «Плот» завирусится в соцсетях.
«Нет, я понятия не имею, кто это. У молодежи свое мышление, им нужны свои кумиры, вне зависимости от того, как хороши были старые. У них такое сознание, что именно с них начинается жизнь, начинается музыка и искусство, вообще все начинается с них. Это молодежная философия - все, кто старше 30 лет, для них уже дремучие. Ну попадет "Плот" в соцсети - и попадет. У меня достаточное количество молодых поклонников, потому что одно только "ЧБД" (YouTube-шоу "Что было дальше?" - прим. НСН) с моим участием посмотрело 30 миллионов. У меня полмиллиона подписчиков в разных соцсетях. Очень многие молодые люди говорят: "Ёлки-палки, я к вам с «ЧБД» пришел, оказывается, у вас так все интересно"», - заключил собеседник НСН.
Советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий ранее говорил НСН, что отмены выступлений в «Лужниках» Надежды Кадышевой и звезд 1980-х не говорят о том, что тренд на ностальгию больше не работает.
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