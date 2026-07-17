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В среду сборная Аргентины победила Англию в полуфинале чемпионата мира по футболу и вышла в финал, где сыграет против Испании. По окончании матча аргентинские футболисты вынесли на поле плакат с надписью: «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». Англичане называют эти острова Фолклендскими и считают их своими.

«Доктор Z прописал» обращает внимание на двойные стандарты:

«"Политика не должна быть частью футбола. Это очень четкий принцип чемпионатов мира. Однако решение о последствиях такого поступка должна принимать Международная федерация футбола. Я ожидаю, что ФИФА должным образом проведет расследование". Это британский министр бизнеса и торговли Питер Кайл прокомментировал плакат футболистов Аргентины про то, что Мальвинские (Фолклендские) острова являются частью их страны. Сам плакат министр назвал "абсолютно неприемлемым". Очередная порция "этодругина". Лондон, напомним, один из наиболее активных противников возвращения России в соревнования, проводимые под эгидой УЕФА и ФИФА. Всецело положительно оцениваем факт подгорания у этих лицемеров».

Блогер Мадлен Батурина критикует главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля за проигрыш его команды:

«2024 год. Томас Тухель критикует сборную Англии времен другого тренера, Гарета Саутгейта: "Они больше боялись вылететь из турнира, чем хотели его выиграть". 2024 год. Полуфинал Лиги чемпионов. Тухель – тренер "Баварии". Команда ведет у "Реала" 1:0. Он меняет крайнего атакующего на дополнительного центрального защитника. "Бавария" начинает защищать счет и пропускает два мяча в самой концовке. 2026 год. Полуфинал чемпионата мира. Тухель уже тренер сборной Англии. Англия ведет у Аргентины 1:0. Он снова убирает атакующего, выпуская лишнего защитника. Англия проигрывает 1:2. Дело не в Тухеле и его хождении по граблям. Мы все так устроены. Мы перестаем выбирать лучшее и выбираем безопасное. Перестаем говорить важное и говорим правильное. Перестаем играть на победу и играем на сохранение того, что уже есть. И вот здесь футбол становится моделью жизни. Ведь именно в этот момент мы и оказываемся уязвимее всего. Аргентина во втором тайме сделала ровно обратное. Не стала ждать чужой ошибки, а продолжала играть так, будто хочет выиграть. Поэтому оба гола выглядели не случайностью, а закономерным итогом игры».

«Мутко против» приводит мнения ветеранов английского футбола:

«Трусость и ошибка тренера – главные причины поражения сборной Англии в 1/2 ЧМ. Легенды английского футбола говорят об одном и том же. Алан Ширер: "Победила команда, которая играла лучше. Замены оставили нас без возможности снимать давление с обороны. Мы играли в шесть защитников в течение 25 последних минут. Это разочаровывает". Уэйн Руни: "Нельзя повести в счете, а потом отступать. Отдать мяч и отдать возможность на то, чтобы забить второй гол. Нужно было наступать, когда Аргентина была вынуждена давить, чтобы вернуться в игру. Футболист находится на поле, команда ведет 1:0, а тренер делает такие изменения... В этот момент теряешь веру". Майкл Оуэн: "Посмотрите на игру сборной Испании при счете 1:0. Смелость. Отвага. И посмотрите на сборную Англии при счете 1:0. В чем разница?". Джейми Каррагер: "Сборная Англии наняла Томаса Тухеля, чтобы он сделал разницу в поздних стадиях чемпионата мира. В матче против Аргентины он ее сделал – замены и изменение схемы со стороны тренера стали ключевыми факторами болезненного поражения". Интересно, что теперь будет с Тухелем?»

Критике болельщиков подверглись не только англичане. Сенатор Алексей Пушков рассказывает, что не так с французами:

«Французские пользователи соцсетей обрушились на тренера сборной Франции по футболу Дидье Дешана с резкой критикой за "анти-белый расовый подход" при формировании сборной страны, оказавшейся почти сплошь укомплектованной выходцами из Африки (так что, например, в матче с командой Сенегала было трудно было понять, кто есть кто). "Вот как выглядела бы французская сборная, если бы эти игроки не были отстранены от участия в сборной и не подверглись расовой дискриминации, – пишет один из пользователей. – Некоторые из этих игроков завоевали первенство мира в 2018 году. Другие одержали победу в Лиге чемпионов. Однако они в большинстве своем христиане и высказывали патриотические взгляды в прессе, а потому их не пригласили в сборную". Так стала ли сборная Франции жертвой "расовой повестки"? Этот вопрос бурно обсуждается во Франции».

«Мышь в овощном» недовольна всеми:

«Для нас текущие игрища запомнятся двумя моментами. Сборной Франции, огребающей в День взятия Бастилии – и Дональдом Фредовичем, требующим отменить красную карточку игроку сборной США. Интересно: будут ли, согласно французской национальной традиции, тамошних футболистов по возвращении домой насильно брить налысо и курощать всякими прочими методами, как местные "патриоты" практиковали с реальными и предполагаемыми ренегатами после изгнания бошей?»



