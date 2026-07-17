Телеграм: Полет на МКС, киевские отставки, смерть русофоба
Российско-американский экипаж добрался до МКС, болельщики ждут финала Чемпионата мира по футболу, а на Украине сменили министров.
Уничтожение ВПК Украины
Всю неделю ВС РФ планомерно наносят групповые удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в том числе в Киеве, а также по объектам портовой инфраструктуры.
«Вечерний Телеграм» наблюдает:
«Наши беспилотники "Герань 4" с блоком самонаведения бьют прямо по торговым судам у причалов украинских портов, раньше такое не практиковали. До этого иностранные сухогрузы получали повреждения лишь как "побочка" при ударах по портовой инфраструктуре. Теперь похоже – целенаправленная работа именно по тем кораблям, что обслуживают режим Зеленского. Логика жесткая и понятная. Киев пытается своими дронами парализовать наше судоходство в Азовском море. Получают симметричный ответ – и это единственное, что они способны понять. Правильное решение и своевременное».
«Мюсли вслух» подсчитывают нанесенный Украине ущерб:
«Количество пораженных комбинированными атаками ВС РФ судов в украинских портах за 3 суток достигло 11. Результат выглядит серьезной работой по тыловой логистике противника, которая должна отбить охоту у союзников неньки посылать ей помощь по морю из-за высоких рисков безопасности. В любом случае, хитрость хохлов, рассчитанная на перевозку военных грузов, замаскированных под гражданские, и гражданскими же судами привела к тому, что все они стали законной военной целью для российского высокоточного оружия».
«Политтранзит» пишет, что причалы одесских портов превращаются в руины:
«По данным украинских экспертов, совокупный ущерб за вторую неделю июля является рекордным за все время СВО – уничтожен зерновой терминал Kernel, взрывы на складах ГСМ и разгром автобусных и грузовых парков, обеспечивающих логистику. <…> Фактическая блокировка черноморских портов Украины в июле 2026 года, введенная в качестве ответа за атаки российских портов в Азовском и Черном морях, нанесла бандеровцам тяжелый комплексный ущерб, парализовав ключевой экспортный хаб экономики и прервав важнейший логистический канал поставок для ВСУ».
«338» отмечает изменение подхода МО РФ к информационному сопровождению ударов:
«Вместо расплывчатой формулировки "цели удара достигнуты, назначенные цели поражены" ведомство сообщает о наиболее крупных целях и причинах для их поражения. Чтобы не было попыток говорить "это же мирный объект!". Чтобы было видно, как противник упорно использует гражданскую инфраструктуру, и в каких регионах. Противник перестанет использовать эту инфраструктуру, только если этой инфраструктуры не останется. Значит, назначаемые цели будут поражаться вновь».
Полет «Союза» на МКС
Во вторник ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» стартовала с космодрома Байконур и доставила новый российско-американский экипаж на Международную космическую станцию. На запуске присутствовал глава NASA Джаред Айзекман.
Автор канала «Безфильтров» Настя Полетаева присутствовала при запуске и делится эмоциями:
«Россия и США участвуют в перекрестной космической программе – делят МКС, сотрудничают в каждом пилотируемом запуске. На запуске 14 июля был глава NASA. Везде развеваются наши и американские флаги. И в этом смысле Байконур – это место, где как будто развернулась параллельная реальность, где продолжают действовать договоренности, где главное – это человеческая мысль и воля. Где работают какие-то сверхлюди, <…> где наука вдруг становится захватывающей, а ученые – супергероями. Когда "Союз МС-29" стартовал, рыдали все. От волнения за космонавтов, от исключительности момента и от тех противоречивых эмоций, которые вызывает космодром. Но как бы все ни было сложно, когда ракета – благодаря и вопреки всему – взлетает, верится во что-то хорошее и бОльшее. Если у вас есть возможность, обязательно поезжайте и проживите это сами».
«Всевидящее око» соглашается, что сотрудничество в космосе – приятное исключение:
«Вместе с нашим российским экипажем в космос отправился и астронавт NASA Анил Менон, для которого это первый космический полет. А во время запуска впервые за долгое время присутствовал руководитель NASA Айзекман. Космос – одна из немногих сфер, которая продолжает убедительно доказывать нам, что совместно, взаимовыгодно договариваясь, люди могут сделать больше и лучше, чем выясняя отношения и перетягивая одеяло на себя. Живой пример отлично работающих принципов многополярности – даже там, где в других сферах пока выходит со скрипом. И с теми странами, которые к этому до сих пор морально не готовы».
Автор канала «Мама. Семья. Дети. Путешествия» следила за стартом ракеты в Центре управления полетами:
«Пока наши ребята находились на Байконуре и видели все своими глазами прямо там, мы весь день ждали главного момента в ЦУПе. Вокруг – десятки мониторов, пульты, приборы, специалисты на своих местах. На экранах – подготовка экипажа, стартовый комплекс, последние минуты перед запуском. В зале звучат доклады, команды и переговоры, а ты понимаешь: здесь следят буквально за каждой секундой и каждым показателем. На Байконуре космонавты вышли из гостиницы "Космонавт" под легендарную "Траву у дома", доложили Госкомиссии о готовности к полету и отправились на стартовый комплекс. А потом начался обратный отсчет… В такие секунды будто замирает все вокруг. Ты смотришь на ракету и думаешь не только о технике, расчетах и невероятной мощности. Ты понимаешь, что внутри находятся живые люди – чьи-то дети, родители, мужья, жены, друзья. Люди, которых любят, за которых переживают и которых будут очень ждать дома. И за этим одним красивым мгновением старта стоят годы подготовки, сложнейшие испытания, бессонные ночи и труд огромной команды».
«Летопись космической эры» описывает позицию NASA:
«США будут стараться продолжать взаимодействие с Россией по космосу так долго, насколько это будет возможно. Об этом сообщил глава NASA Джаред Айзекман на пресс-конференции после стыковки пилотируемого корабля "Союз МС-29" к Международной космической станции. <…> Он отметил, что МКС служит большим примером того, как работает сотрудничество РФ и США. Только благодаря такому взаимодействию, по его словам, удается обеспечивать постоянное присутствие и россиян, и американцев в космосе».
«ВЕСТНИК ПВО И ВКС» приводит мнение эксперта:
«Хорошие рабочие взаимоотношения сложились у главы Роскосмоса Дмитрия Баканова и руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джареда Айзекмана. Это свидетельствует о прекрасных перспективах в области сотрудничества, считает Герой России, начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко. "Они оба молоды, практически сверстники. На Байконуре они очень плотно общались между собой. Думаю, что когда руководителей двух крупнейших космических держав мира связывают хорошие рабочие взаимоотношения, это свидетельствует о прекрасных перспективах", – сказал Кононенко».
Новое правительство Украины
На этой неделе Верховная рада отправила в отставку правительство Украины и назначила новое. Премьер-министром вместо Юлии Свириденко стал Сергей Корецкий, ранее возглавлявший компанию «Нафтогаз». Наибольший резонанс вызвало увольнение популярного среди украинцев министра обороны Михаила Федорова.
«Шо, опять?» пишет о реакции на увольнение Федорова:
«В Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Полтаве и еще полутора десятках городов начались стихийные протесты. Люди кричат "Ганьба!" и требуют оставить Федорова. Некоторые командиры уходят следом за Федоровым. В общем, разброд и шатания, как всегда, в Киеве. Показательно, что впервые за время конфликта украинцы протестуют даже не против России, а против решения своего "любимого" президента. И это симптом куда серьезнее, чем кадровая перестановка. Зе стоило бы задуматься. Но ему некогда. Он с конкурентами воюет. За власть. Готов сожрать любого... Так до формирования "коалиции военных" внутри Украины доувольняется. Которая его самого и снесет, когда это будет выгодно».
«Темник» комментирует одну из причин увольнения министра обороны:
«Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил украинским СМИ, что предлагал сменить главкома ВСУ Александра Сырского. А также добавил, что последний плел интриги против Федорова. Таким образом, чиновник подтвердил слухи, что за отставкой министра обороны стоит конфликт с главкомом. Межэлитная напряженность в военной сфере Украины, как видим, довольна сильна».
По данным украинских источников, пост министра обороны был предложен главе МВД страны Игорю Клименко, но он отказался. В итоге Зеленский назначил и.о. министра обороны и.о. председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Евгения Хмару.
«Украина не Россия?» злорадствует:
«Владимир Зеленский продолжает "поход по граблям": после отказа от должности министра обороны кадрового мента Клименко (или отказавшись от этой идеи лично вследствие давления общества и военной корпорации) президент Украины не придумал ничего лучшего, как предложить на этот пост кадрового сбушника генерал-майора Евгения Хмару. Военные припомнят это Зеленскому при любом удобном случае, особенно на следующих президентских выборах, в которых он точно собирается участвовать. Особенно унизительным для военных может стать изменение законодательства под назначение Хмары министром обороны с возможностью продолжения военной службы, поскольку сейчас министр обороны должен быть гражданским лицом».
«ПолитНавигатор. Новости и аналитика» убежден, что причина кадровых перестановок – ревность Зеленского к популярному политику:
«Молодой Федоров пиарился как главный автор успеха дронового террора ВСУ – того, что сейчас преподносится укро-пропагандой как "перелом на фронте". Так что теперь в лице уже экс-министра кокаинист получает нового врага. А "соросята" уже собрали митинг в защиту отставленного Федорова, обвиняя Зеленского в "решении в пользу Москвы". Междоусобная склока в стане врага усиливается. Киевский журналист-расследователь Станислав Речинский указывает: "Полный бред. Министров обороны меняют, как перчатки, сейчас вот вообще мента решили назначить с образованием психолога… Причем, все это делается без каких-либо объяснений. Не справился Федоров – скажите об этом. Но нет, холопам знать не положено. Скорее всего, Федорова сняли по чисто политическим причинам, как возможного конкурента Зеленскому"».
«Мейстер» указывает на историческую преемственность:
«Происходящее на Украине в связи с уходом министра обороны Федорова живо иллюстрирует тезис о преемственности политических подходов. Призывы к новому майдану и общее политическое брожение уже внутри ВСУ это чистая калька с магнатских разборок 17-18 веков. До самого важного элемента руинирования в виде формирования магнатских армий и решения боевых столкновений между ними пока не дошло, кураторы бдят и такого, наверное, не допустят. Пока могут не допустить, как минимум. А траектория в целом та, что надо. Федоров на посту министра обороны продержался полгода – с января 2026 и ушел из-за неразрешимых противоречий с (обергетманом) головнокомандувачем Сырским. Посмотрим, сколько времени следующий продержится».
Смерть русофоба Грэма*
В конце прошлой недели на 71-м году жизни скоропостижно умер сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов. Накануне смерти он посетил Киев, где анонсировал очередные антироссийские санкции.
«Птичья ягода» не обольщается:
«По поводу известного всем своей ярой русофобией сенатора Грэма, который сразу после возвращения с хутора отправился к праотцам, можно сказать только одно: это ни на что не влияет. Американские политики, они же, знаете, как трусы-неделька: каждому отведено свое время и каждый вполне заменяем по необходимости. А роль конкретной личности в этом оплоте "свободы" сильно преувеличена, потому как генеральная линия партии гнется всегда без кардинальных изменений. Меняется разве что соус, под которым подается борьба за покорение новых вершин людоедства демократии».
«АДЕКВАТ Z» вспоминает покойного:
«Скоропостижным экспрессом до Бандеры отправился сенатор Грэм, русофоб законченный, матерый, истовый, внесенный за это при жизни в наши самые черные списки. Отправился сразу по возвращении из местечка Киев, что имеет шансы породить разнообразные конспирологические изыскания, а может, и уже породило. В какой котел покойничка определят по прибытии, там на месте разберутся без нас. А вот на этом свете эталонным адом для любого русофоба будет мир, в котором Россия победила и, по чеканному из известного фильма, диктует свою непреклонную волю мировому сообществу. Над этим, махнув покойничку платком, работу и продолжим. Выполним ее качественно – поголовье русофобов проредится естественным путем и в товарном количестве».
«Безграничный аналитик» рассматривает конспирологическую версию:
«Кончина Грэма случилась сразу же после того, как он съездил на Украину. Более того, уточняется, что свой визит Грэм даже прервал из-за плохого самочувствия. Якобы сенатор вернулся в Америку, где помер в собственном доме. Причем он жил один, а медиков вызвал случайный прохожий, который увидел труп Грэма. Знаете, эта версия не выдерживает никакой критики. Я, конечно, не так уж хорошо знаю американских сенаторов, лично не знаком, но можно предположить, что в окна их домов случайный прохожий вряд ли заглянет. Сами понимаете, что лица такого ранга не живут в трейлерах в американских кемпингах. Словом, перед нами красивая легенда о благородном американском сенаторе, который вернулся на родину, не желая умирать на чужбине. Кроме того, Грэма почему-то будут хоронить в закрытом гробу. А зачем? Такое делается только в том случае, если он преставился в ванне, полной горячей воды, или погиб насильственной смертью. И вот последнее обстоятельство весьма интересно. А что, если Грэм, точь-в-точь как многие западные генералы, разбивавшиеся в Альпах, на самом деле погиб на Украине от российского удара? Тем более наши сейчас дают прикурить Киеву вволю. Не исключено, что Грэм инспектировал какой-нибудь военный объект и там близко познакомился с российской ракетой. В этом случае Москву бы обвинять не стали, а просто списали бы его смерть на болезнь или неудачный поход по горам. В общем, красивая и логичная версия. Что же касается Грэма, то его совершенно не жаль».
«Ретроград на холме» отмечает отличие покойного от других людоедов:
«В последние годы, особенно при нынешней администрации, он [Грэм] стал ключевым публичным выразителем неоконсервативного дискурса, потеснив на этом поприще некоторых других мастодонтов, вроде рассорившегося с Трампом Джона Болтона. В отличие от последнего Грэм не просто сохранил с Трампом рабочие отношения, но оказывал определенное влияние на политический курс администрации, как минимум в части публичного дискурса. <…> В числе нынешних американских сенаторов и конгрессменов нет соразмерной фигуры, которая столь же рьяно, искренне и задорно ратовала бы за физическое уничтожение всех недружелюбных США режимов, включая, разумеется, и Россию. В этом отношении как минимум информационная повестка многое со смертью сенатора Грэма потеряет. Искренность, пусть и людоедская, нынче в дефиците».
«Санкции. Экспертиза» комментирует заявление президента США Дональда Трампа о готовности поддержать законопроект террориста и экстремиста Грэма об очередных антироссийских санкциях:
«1. Практически все из перечисленных в проекте санкций либо вводились и действуют, либо легко могут быть введены полномочиями исполнительной власти. Столь же легко Администрация может закон (если он таковым станет) исполнять чисто символически. Или вообще не исполнять. Если на то будет политическая воля. В частности, тарифы в связи с Россией уже вводились в отношении Индии. Потом их, правда, отменили. 2. На российскую политическую линию угроза поддержки закона едва ли окажет какое-то влияние. Разве что добавит психологического эффекта. Даже чисто с прагматичной точки зрения, какой смысл серьезно включать этот фактор в политический расчет, если он де факто ничего не меняет. Да, очередной закон. Да, сложно отменить. Да, цементирование санкций. Но законов по России и так уже достаточно много. Восприятие, что называется, притупляется».
Скандалы на чемпионате мира по футболу
В среду сборная Аргентины победила Англию в полуфинале чемпионата мира по футболу и вышла в финал, где сыграет против Испании. По окончании матча аргентинские футболисты вынесли на поле плакат с надписью: «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». Англичане называют эти острова Фолклендскими и считают их своими.
«Доктор Z прописал» обращает внимание на двойные стандарты:
«"Политика не должна быть частью футбола. Это очень четкий принцип чемпионатов мира. Однако решение о последствиях такого поступка должна принимать Международная федерация футбола. Я ожидаю, что ФИФА должным образом проведет расследование". Это британский министр бизнеса и торговли Питер Кайл прокомментировал плакат футболистов Аргентины про то, что Мальвинские (Фолклендские) острова являются частью их страны. Сам плакат министр назвал "абсолютно неприемлемым". Очередная порция "этодругина". Лондон, напомним, один из наиболее активных противников возвращения России в соревнования, проводимые под эгидой УЕФА и ФИФА. Всецело положительно оцениваем факт подгорания у этих лицемеров».
Блогер Мадлен Батурина критикует главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля за проигрыш его команды:
«2024 год. Томас Тухель критикует сборную Англии времен другого тренера, Гарета Саутгейта: "Они больше боялись вылететь из турнира, чем хотели его выиграть". 2024 год. Полуфинал Лиги чемпионов. Тухель – тренер "Баварии". Команда ведет у "Реала" 1:0. Он меняет крайнего атакующего на дополнительного центрального защитника. "Бавария" начинает защищать счет и пропускает два мяча в самой концовке. 2026 год. Полуфинал чемпионата мира. Тухель уже тренер сборной Англии. Англия ведет у Аргентины 1:0. Он снова убирает атакующего, выпуская лишнего защитника. Англия проигрывает 1:2. Дело не в Тухеле и его хождении по граблям. Мы все так устроены. Мы перестаем выбирать лучшее и выбираем безопасное. Перестаем говорить важное и говорим правильное. Перестаем играть на победу и играем на сохранение того, что уже есть. И вот здесь футбол становится моделью жизни. Ведь именно в этот момент мы и оказываемся уязвимее всего. Аргентина во втором тайме сделала ровно обратное. Не стала ждать чужой ошибки, а продолжала играть так, будто хочет выиграть. Поэтому оба гола выглядели не случайностью, а закономерным итогом игры».
«Мутко против» приводит мнения ветеранов английского футбола:
«Трусость и ошибка тренера – главные причины поражения сборной Англии в 1/2 ЧМ. Легенды английского футбола говорят об одном и том же. Алан Ширер: "Победила команда, которая играла лучше. Замены оставили нас без возможности снимать давление с обороны. Мы играли в шесть защитников в течение 25 последних минут. Это разочаровывает". Уэйн Руни: "Нельзя повести в счете, а потом отступать. Отдать мяч и отдать возможность на то, чтобы забить второй гол. Нужно было наступать, когда Аргентина была вынуждена давить, чтобы вернуться в игру. Футболист находится на поле, команда ведет 1:0, а тренер делает такие изменения... В этот момент теряешь веру". Майкл Оуэн: "Посмотрите на игру сборной Испании при счете 1:0. Смелость. Отвага. И посмотрите на сборную Англии при счете 1:0. В чем разница?". Джейми Каррагер: "Сборная Англии наняла Томаса Тухеля, чтобы он сделал разницу в поздних стадиях чемпионата мира. В матче против Аргентины он ее сделал – замены и изменение схемы со стороны тренера стали ключевыми факторами болезненного поражения". Интересно, что теперь будет с Тухелем?»
Критике болельщиков подверглись не только англичане. Сенатор Алексей Пушков рассказывает, что не так с французами:
«Французские пользователи соцсетей обрушились на тренера сборной Франции по футболу Дидье Дешана с резкой критикой за "анти-белый расовый подход" при формировании сборной страны, оказавшейся почти сплошь укомплектованной выходцами из Африки (так что, например, в матче с командой Сенегала было трудно было понять, кто есть кто). "Вот как выглядела бы французская сборная, если бы эти игроки не были отстранены от участия в сборной и не подверглись расовой дискриминации, – пишет один из пользователей. – Некоторые из этих игроков завоевали первенство мира в 2018 году. Другие одержали победу в Лиге чемпионов. Однако они в большинстве своем христиане и высказывали патриотические взгляды в прессе, а потому их не пригласили в сборную". Так стала ли сборная Франции жертвой "расовой повестки"? Этот вопрос бурно обсуждается во Франции».
«Мышь в овощном» недовольна всеми:
«Для нас текущие игрища запомнятся двумя моментами. Сборной Франции, огребающей в День взятия Бастилии – и Дональдом Фредовичем, требующим отменить красную карточку игроку сборной США. Интересно: будут ли, согласно французской национальной традиции, тамошних футболистов по возвращении домой насильно брить налысо и курощать всякими прочими методами, как местные "патриоты" практиковали с реальными и предполагаемыми ренегатами после изгнания бошей?»
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Компания Apple стала самой дорогой в мире
- Композитор Величковский подал иски к «VK Видео» из-за клипов Лады Дэнс
- Первые покупатели электромобилей «Атом» получили свои машины
- Минюст признал пять организаций нежелательными в России
- Телеграм: Полет на МКС, киевские отставки, смерть русофоба
- «Только угробят!»: Лоза не захотел исполнять «Плот» с Icegergert или Xolidayboy
- Назад в СССР? Почему бизнес недоволен новым вариантом контроля цен
- МИД РФ: Украинских хакеров координируют западные спецслужбы
- Свинцов оценил разблокировку Telegram из-за жалоб на MAX
- «Либертарианскую партию России» признали иноагентом