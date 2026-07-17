МИД РФ: Украинских хакеров координируют западные спецслужбы

По её словам, «западные спонсоры» превратили Украину в «плацдарм для проведения наступательных киберопераций».

«Киевский режим выбирает в качестве целей гражданские объекты, пытается вывести из строя электронные сервисы, оборудование, похитить персональные данные наших граждан для последующих точечных операций», - сказала она.

Захарова также добавила, что задействуется целая сеть украинских колл-центров, которая занимается «обворовыванием россиян и, к слову, европейцев».

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил «Радиоточке НСН», что сегодня компании в России успешно справляются с DDoS-атаками, и в нынешних условиях они наносят мало ущерба.

