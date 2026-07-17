Минюст признал пять организаций нежелательными в России

Пять иностранных и международных организаций были признаны нежелательными в России. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.

Стэнфордский университет внесли в перечень нежелательных в РФ организаций

В частности, в перечень попали американский «Арктический центр при Университете Северной Айовы», «Швейцарское академическое общество восточноевропейских исследований» и Международное общественное движение «В защиту прав избирателей «Голос».

Кроме того, в соответствующий реестр были внесены американское «Общество евангелизации детей» и финляндское «Карельское просветительское общество».

Отмечается, что все указанные организации были признаны нежелательными Генпрокуратурой РФ.

Ранее Минюст РФ признал иноагентом «Либертарианскую партию России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
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