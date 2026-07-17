Компания Apple стала самой дорогой в мире
Компания Apple стала самой дорогой в мире. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.
Уточняется, что по состоянию на 16:43 мск 17 июля стоимость акций Apple выросла на 0,23% - до 334,01 доллара. В результате капитализация IT-гиганта составила 4,906 трлн долларов.
Компания Nvidia, в то же время, наоборот, подешевела. Акции разработчика графических процессоров стали стоить на 4,46% меньше. Цена одной ценной бумаги упала до 198,16 доллара, а капитализации компании составила 4,8 трлн долларов.
Ранее Nvidia стала первой в мире компанией, чья капитализация превысила отметку в пять трлн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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