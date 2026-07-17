Первые покупатели электромобилей «Атом» получили свои машины
Компания АО «Кама», которая является разработчиком российского электромобиля «Атом», передала машины первым клиентам. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что первые экземпляры электромобилей получили покупатели, оформившие бронирование на этапе ранних предзаказов.
Текущий план предусматривает, что выдача «Атомов» будет осуществляться по 15 октября. Затем клиентам планируется передать ещё не менее трёх тысяч серийных электрокаров до конца года.
Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что электромобили «Атом» попали в обновленный список машин, которые могут использоваться в качестве такси, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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