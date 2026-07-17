Композитор Величковский подал иски к «VK Видео» из-за клипов Лады Дэнс

Композитор Леонид Величковский, написавший музыку для Лады Дэнс и группы «Стрелки» потребовал взыскать с сервиса «VK Видео» более 1,5 млн рублей за использование его музыки. Об этом сообщает РИА Новости.

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В иске, который был принят Арбитражным судом Москвы, речь идёт о семи видеоклипах Лады Дэнс и семи - группы «Стрелки». Они размещены в соцсети «ВКонтакте».

Величковский указал, что разрешения на использование музыки в аудиовизуальных произведениях не давал. И потребовал компенсацию за нарушение своих исключительных прав. Он требует по 130 тысяч рублей за каждый трек Лады Дэнс и по 100 тысяч - за каждую песню «Стрелок». Итого 910 тысяч и 700 тысяч рублей, соответственно.

Ответчиком является ООО «Единое видео», которое владеет платформой «VK Видео».

Ранее солистка группы «Маша и Медведи» Мария Макарова добилась компенсации в 300 тысяч рублей за использование в шоу «Голос» своей песни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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