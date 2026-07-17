Композитор Величковский подал иски к «VK Видео» из-за клипов Лады Дэнс
Композитор Леонид Величковский, написавший музыку для Лады Дэнс и группы «Стрелки» потребовал взыскать с сервиса «VK Видео» более 1,5 млн рублей за использование его музыки. Об этом сообщает РИА Новости.
В иске, который был принят Арбитражным судом Москвы, речь идёт о семи видеоклипах Лады Дэнс и семи - группы «Стрелки». Они размещены в соцсети «ВКонтакте».
Величковский указал, что разрешения на использование музыки в аудиовизуальных произведениях не давал. И потребовал компенсацию за нарушение своих исключительных прав. Он требует по 130 тысяч рублей за каждый трек Лады Дэнс и по 100 тысяч - за каждую песню «Стрелок». Итого 910 тысяч и 700 тысяч рублей, соответственно.
Ответчиком является ООО «Единое видео», которое владеет платформой «VK Видео».
Ранее солистка группы «Маша и Медведи» Мария Макарова добилась компенсации в 300 тысяч рублей за использование в шоу «Голос» своей песни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Композитор Величковский подал иски к «VK Видео» из-за клипов Лады Дэнс
- Первые покупатели электромобилей «Атом» получили свои машины
- Минюст признал пять организаций нежелательными в России
- Телеграм: Полет на МКС, киевские отставки, смерть русофоба
- «Только угробят!»: Лоза не захотел исполнять «Плот» с Icegergert или Xolidayboy
- Назад в СССР? Почему бизнес недоволен новым вариантом контроля цен
- МИД РФ: Украинских хакеров координируют западные спецслужбы
- Свинцов оценил разблокировку Telegram из-за жалоб на MAX
- «Либертарианскую партию России» признали иноагентом
- Умерла Бренда Фрикер, сыгравшая «женщину с голубями» в фильме «Один дома 2»