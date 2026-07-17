В России появится военный инженерно-технический университет

Военный инженерно-технический университет будет создан в России. Как пишет ТАСС, об заявил замглавы Минобороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков.

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В ходе заседания коллегии военного ведомства он указал, что решение о создании вуза принято «в целях комплектования управлений и отделов капитального строительства, а также строительных подразделений».

«Это позволит обеспечить повышение компетенции Минобороны РФ в строительной сфере», - подчеркнул генерал-лейтенант.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Челябинске Челябинского высшего танкового командного училища, расформированного в 2007 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Высшее ОбразованиевузыМинобороны РФ

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