В России появится военный инженерно-технический университет

В ходе заседания коллегии военного ведомства он указал, что решение о создании вуза принято «в целях комплектования управлений и отделов капитального строительства, а также строительных подразделений».

«Это позволит обеспечить повышение компетенции Минобороны РФ в строительной сфере», - подчеркнул генерал-лейтенант.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Челябинске Челябинского высшего танкового командного училища, расформированного в 2007 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

