В России появится военный инженерно-технический университет
Военный инженерно-технический университет будет создан в России. Как пишет ТАСС, об заявил замглавы Минобороны РФ генерал-лейтенант Павел Фрадков.
В ходе заседания коллегии военного ведомства он указал, что решение о создании вуза принято «в целях комплектования управлений и отделов капитального строительства, а также строительных подразделений».
«Это позволит обеспечить повышение компетенции Минобороны РФ в строительной сфере», - подчеркнул генерал-лейтенант.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в Челябинске Челябинского высшего танкового командного училища, расформированного в 2007 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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