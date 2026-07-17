Потребитель сам решит, у кого и за сколько покупать нужные товары, а вмешательство правительства в ценообразование — это возвращение к советским временам, рассказал НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

В России решили усилить контроль за ценами на продовольственные товары по всей цепочке — от производства до продажи. Законопроект об этом правительство внесло в Госдуму, он уже прошел I чтение. Документ наделяет кабмин правом определить, какие федеральные ведомства смогут получать от ФНС данные о компаниях, продающих продукты питания и оказывающих услуги, которые учитываются при расчете инфляции. Минпромторгу, Минсельхозу, Министерству экономического развития и ФАС будут доступны сведения о ценах, объемах продаж, сделках и финансовых показателях бизнеса. Такие данные планируется использовать для анализа причин изменения розничных цен. Предприниматели выступили против реформ из-за риска раскрытия конфиденциальной информации. Об этом сообщают «Известия». Карпов подчеркнул, что этот страх обоснован.