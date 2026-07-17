Назад в СССР? Почему бизнес недоволен новым вариантом контроля цен
При рыночной экономике государство не должно ставить жестких рамок, заявил НСН Андрей Карпов.
Потребитель сам решит, у кого и за сколько покупать нужные товары, а вмешательство правительства в ценообразование — это возвращение к советским временам, рассказал НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
В России решили усилить контроль за ценами на продовольственные товары по всей цепочке — от производства до продажи. Законопроект об этом правительство внесло в Госдуму, он уже прошел I чтение. Документ наделяет кабмин правом определить, какие федеральные ведомства смогут получать от ФНС данные о компаниях, продающих продукты питания и оказывающих услуги, которые учитываются при расчете инфляции. Минпромторгу, Минсельхозу, Министерству экономического развития и ФАС будут доступны сведения о ценах, объемах продаж, сделках и финансовых показателях бизнеса. Такие данные планируется использовать для анализа причин изменения розничных цен. Предприниматели выступили против реформ из-за риска раскрытия конфиденциальной информации. Об этом сообщают «Известия». Карпов подчеркнул, что этот страх обоснован.
«Я уверен, что к данным получат доступ иные лица. У нас уже было много утечек, информации из налоговых органов, которая уходила куда-то на сторону. Не стоит надеяться, что эти показатели будут надежно скрыты. Опасения здесь вполне правомерны. К тому же, введение сквозного мониторинга абсолютно бессмысленно и не нужно. В нормальной здоровой экономике участники рынка самостоятельно выставляют цены за свой продукт. А покупатели сами определяют, где им приобретать тот или иной товар. Таким образом они понимают, какая торговая организация к ним более лояльна. Потребитель голосует своим кошельком. Это основа рыночной экономики, в которой возникают новые форматы, все борются за людей. А если загнать всех в жестки и строгие рамки, то тогда мы придем к некой советской торговле», — отметил он.
Ранее Карпов объяснил НСН, почему россияне перестали ходить в магазины «у дома»
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