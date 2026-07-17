В российских регионах начали массово распродавать АЗС
Владельцы частных автозаправочных станций в России начали массово выставлять свои объекты на продажу. За последний месяц на площадках коммерческой недвижимости и корпоративных сайтах появилось свыше 150 подобных объявлений в Брянской, Курской, Самарской, Новосибирской и других областях, пишут «Известия».
Стоимость АЗС варьируется от 1 до 150 миллионов рублей в зависимости от локации и оснащения. Например, в Уфе сеть из 13 заправок оценили в 350 миллионов рублей. Продавцы объясняют такие решения ухудшением финансового состояния и наличием долгов, которые они планируют погасить за счет вырученных средств, полностью покидая этот бизнес.
Активно избавляются от непрофильных активов и крупные российские нефтяные компании. На сайте «Газпрома» к реализации предложены станции в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях стоимостью от 940 тысяч до 13,4 миллиона рублей.
Объявления о продаже разместила и компания «Лукойл». Объекты выставлены в Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и Пермском крае. На площадках объявлений под франшизой этой сети также можно найти заправки, например в Иваново стоимостью 51,5 миллиона рублей.
Росстат ранее сообщил, как за неделю изменилась цена на бензин на АЗС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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