Бутман: Профессиональные оркестры должны быть в каждом регионе
России не хватает музыкантов высочайшего класса, при этом в профессии мало конкуренции, сказал НСН Игорь Бутман.
Профессиональные оркестры сегодня должны быть в каждом регионе России, поскольку потребность в концертах есть. Однако для этого важно повысить престиж профессии музыканта, заявил в беседе с НСН народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман.
России не хватает музыкантов, заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, в стране, к примеру, наблюдается дефицит исполнителей на медных инструментах. При этом конкурсы на поступления в провинциальные консерватории почти нулевые. Бутман заметил, что конкуренция среди музыкантов сегодня невысока.
«Хороших музыкантов действительно не хватает. В оркестре есть разные инструменты. Мы ратуем за неакадемическую консерваторию, где люди могли бы получать высшее музыкальное образование во всех областях неакадемической музыки: джаз, рок, поп-музыка. Не хватает специалистов именно высочайшего класса. Конкуренции мало, поэтому артисты не очень высокого уровня добиваются успехов. Это не катастрофа, но об этом надо задумываться. Есть прекрасные музыканты, но их должно быть больше. Образование у нас хорошее, педагоги хорошие, но не все таланты идут в музыку», - заявил он.
Как добавил народный артист России, люди не поступают массово в консерватории, поскольку не верят, что профессия музыканта позволит достичь успеха.
«Важно рассказывать, что эта профессия может приносить доход. Нужно, чтобы в каждом городе был профессиональный оркестр. Нужны театры, в которых будут задействованы музыканты. Зарплаты должны быть хорошие, все связано экономически. Потребность в оркестрах, в театрах оперных и драматических есть. Концерты тоже нужны. Важно, чтобы профессия музыканта вновь стала престижной. Нужно работать над тем, что люди понимали: если они свяжут свою жизнь с музыкой, то будут зарабатывать С другой стороны, как делать оркестр, если нет музыкантов? Тут всем надо подумать и найти решение», - сказал Бутман.
Швыдкой также отметил, что в России не хватает учителей музыки. Собеседник НСН подчеркнул, что к такой ситуации привела недостаточная оплата труда и снижение престижа профессии.
«Сегодня учитель пения – это как физкультурник. Нужно повысить престижность, тогда люди пойдут в профессию. Важен и материальный вопрос. Это государственная политика. Также важна заинтересованность учебного заведения, понимание, что музыка не менее важна, чем математика. Пение, хор, изучение истории музыки необходимы. Многие периоды в истории страны связаны с песней. В каждой эпохе есть свои песни. Конечно, хотелось бы, чтобы их пели, как и современные песни. Важно изменить отношение к предмету. Без знания музыки жизнь становится скучной, остаются одни цифры. С музыкой цифры оживают. Надо это все доказать, объяснить. И тогда талантливые люди пойдут в педагоги», - отметил он.
Ранее виолончелист, музыкальный критик, теле- и радиоведущий Артем Варгафтик сообщил «Радиоточке НСН», что сегодня получать серьезное музыкальное образование идут все меньше людей, так как чаще всего они видят, что этим практически невозможно себя прокормить
