России не хватает музыкантов, заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, в стране, к примеру, наблюдается дефицит исполнителей на медных инструментах. При этом конкурсы на поступления в провинциальные консерватории почти нулевые. Бутман заметил, что конкуренция среди музыкантов сегодня невысока.

«Хороших музыкантов действительно не хватает. В оркестре есть разные инструменты. Мы ратуем за неакадемическую консерваторию, где люди могли бы получать высшее музыкальное образование во всех областях неакадемической музыки: джаз, рок, поп-музыка. Не хватает специалистов именно высочайшего класса. Конкуренции мало, поэтому артисты не очень высокого уровня добиваются успехов. Это не катастрофа, но об этом надо задумываться. Есть прекрасные музыканты, но их должно быть больше. Образование у нас хорошее, педагоги хорошие, но не все таланты идут в музыку», - заявил он.