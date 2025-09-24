Лавров и Рубио провели переговоры в Нью-Йорке на полях ГА ООН

Согласно расписанию Госдепартамента, на переговоры был отведен один час: в 13:00 по местному времени (20:00 мск) у Рубио запланирована встреча с министрами иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Неделя высокого уровня проходит с 22 по 30 сентября. Она является частью 80-й сессии Генассамблеи ООН, которая открылась 9 сентября и продлится до сентября 2026 года. Делегацию России на мероприятии возглавляет Лавров, передает «Радиоточка НСН».

