Лавров и Рубио провели переговоры в Нью-Йорке на полях ГА ООН
В Нью-Йорке прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Переговоры состоялись в рамках Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
О встрече сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, опубликовавшая фотографию с переговоров. На снимке за столом напротив друг друга сидят Лавров и Рубио, рядом — представители российских и американских делегаций.
Согласно расписанию Госдепартамента, на переговоры был отведен один час: в 13:00 по местному времени (20:00 мск) у Рубио запланирована встреча с министрами иностранных дел стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Неделя высокого уровня проходит с 22 по 30 сентября. Она является частью 80-й сессии Генассамблеи ООН, которая открылась 9 сентября и продлится до сентября 2026 года. Делегацию России на мероприятии возглавляет Лавров, передает «Радиоточка НСН».
