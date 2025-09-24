Ученый рассказал об использовании ИИ в создании лекарств
Роман Козлов заявил НСН, что искусственный интеллект всегда использовался для поиска перспективных соединений, но это просто работа с данными.
Искусственный интеллект не сможет заменить ученых в разработке лекарств, заявил НСН ученый, специалист в области изучения антибиотиков, член-корреспондент РАН Роман Козлов.
Российские ученые разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая автоматически находит вещества-кандидаты на роль антибиотиков. ИИ уже предложил 56 соединений, которые могут быть эффективны против устойчивых к лекарствам штаммов кишечной палочки. Теперь специалистам предстоит проверить свойства выявленных молекул на практике. Хотя до реального применения дойдут далеко не все из них, эксперты считают, что разработка позволит сократить сроки создания новых препаратов, пишут «Известия». Козлов рассказал, как ученые используют нейросети.
«Искусственный интеллект, как только появился, всегда использовался для поиска перспективных соединений. Не только в области инфекционных заболеваний. Сначала нужно найти кандидата, грубо говоря. Это просто работа с большим массивом данных. ИИ позволяет найти нужные соединения. Можно обучить программу искать по определенным критериям. Потом идут доклинические и клинические испытания. Это не подбор, просто поиск перспективных молекул. Все не так просто. Это большая помощь, но нейросети никогда не заменят доклинические и клинические испытания. Новое лекарство без этих исследований создать невозможно», - рассказал он.
Российские лекарства существуют почти для всех групп препаратов, это даже позволило снизить цены на них, рассказала директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.
