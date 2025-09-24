«Искусственный интеллект, как только появился, всегда использовался для поиска перспективных соединений. Не только в области инфекционных заболеваний. Сначала нужно найти кандидата, грубо говоря. Это просто работа с большим массивом данных. ИИ позволяет найти нужные соединения. Можно обучить программу искать по определенным критериям. Потом идут доклинические и клинические испытания. Это не подбор, просто поиск перспективных молекул. Все не так просто. Это большая помощь, но нейросети никогда не заменят доклинические и клинические испытания. Новое лекарство без этих исследований создать невозможно», - рассказал он.

Российские лекарства существуют почти для всех групп препаратов, это даже позволило снизить цены на них, рассказала директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова в пресс-центре НСН.

