«Прогнозы всегда отличаются. Как правило, в России правительство и ЦБ дают прогнозы чуть выше. Сегодня рост экономики во многом зависит от политической ситуации. Есть надежда, что будут сняты некоторые санкции со стороны США. Это может привести к росту нашего ВВП. Отказ от введения новых санкций – это в целом тоже положительный фактор. Вторичные санкции тоже влияют на этот процесс. Другие страны могут опасаться ограничений со стороны США, поэтому они могут избегать сотрудничества с нами. Но США боятся не все страны. Торговля между США и Россией не так велика, поэтому Вашингтон будет угрожать именно нашим партнерам. Это будет напрямую влиять на наш ВВП», - рассказал он.

По его словам, на обычных гражданах рост ВВП пока никак не скажется.

«Самые прибыльные отрасли у нас сегодня – это торговля и строительство, но строители сегодня тоже сильно зависят от политики ЦБ, от стоимости кредитов. У нас есть определенные трудности в металлургии и угольной промышленности. Поэтому говорить, что они дадут серьезный прирост, не приходится. Что касается нефти и газа, это тоже очень зависимая от внешних факторов отрасль. Пока рост цен опережает рост зарплат, это тенденция сохранится», - заключил собеседник НСН.

Повышение НДС – это самая яркая и печальная новость в проекте бюджета: было принято решение не экономить, а увеличивать доходы, заявил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

