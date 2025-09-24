Экономист назвал отрасли России, которые наращивают ВВП

Экономист Алексей Портанский заявил НСН, что государство сегодня не делает ставку на нефть или газ, а также на металлургию и уголь. 

Торговля и строительство стали самыми прибыльными отраслями России на фоне политических ограничений и санкций, заявил НСН экономист Алексей Портанский.

ВВП России вырастет на 1% в 2025 году, согласно предварительному прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин добавил, что рост составит даже 1,3% ВВП, а за 3 года — почти 7%. Портанский указал, за счет чего ВВП будет расти.

«Прогнозы всегда отличаются. Как правило, в России правительство и ЦБ дают прогнозы чуть выше. Сегодня рост экономики во многом зависит от политической ситуации. Есть надежда, что будут сняты некоторые санкции со стороны США. Это может привести к росту нашего ВВП. Отказ от введения новых санкций – это в целом тоже положительный фактор. Вторичные санкции тоже влияют на этот процесс. Другие страны могут опасаться ограничений со стороны США, поэтому они могут избегать сотрудничества с нами. Но США боятся не все страны. Торговля между США и Россией не так велика, поэтому Вашингтон будет угрожать именно нашим партнерам. Это будет напрямую влиять на наш ВВП», - рассказал он.

По его словам, на обычных гражданах рост ВВП пока никак не скажется.

«Самые прибыльные отрасли у нас сегодня – это торговля и строительство, но строители сегодня тоже сильно зависят от политики ЦБ, от стоимости кредитов. У нас есть определенные трудности в металлургии и угольной промышленности. Поэтому говорить, что они дадут серьезный прирост, не приходится. Что касается нефти и газа, это тоже очень зависимая от внешних факторов отрасль. Пока рост цен опережает рост зарплат, это тенденция сохранится», - заключил собеседник НСН.

ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
