Экономист назвал отрасли России, которые наращивают ВВП
Экономист Алексей Портанский заявил НСН, что государство сегодня не делает ставку на нефть или газ, а также на металлургию и уголь.
Торговля и строительство стали самыми прибыльными отраслями России на фоне политических ограничений и санкций, заявил НСН экономист Алексей Портанский.
ВВП России вырастет на 1% в 2025 году, согласно предварительному прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин добавил, что рост составит даже 1,3% ВВП, а за 3 года — почти 7%. Портанский указал, за счет чего ВВП будет расти.
«Прогнозы всегда отличаются. Как правило, в России правительство и ЦБ дают прогнозы чуть выше. Сегодня рост экономики во многом зависит от политической ситуации. Есть надежда, что будут сняты некоторые санкции со стороны США. Это может привести к росту нашего ВВП. Отказ от введения новых санкций – это в целом тоже положительный фактор. Вторичные санкции тоже влияют на этот процесс. Другие страны могут опасаться ограничений со стороны США, поэтому они могут избегать сотрудничества с нами. Но США боятся не все страны. Торговля между США и Россией не так велика, поэтому Вашингтон будет угрожать именно нашим партнерам. Это будет напрямую влиять на наш ВВП», - рассказал он.
По его словам, на обычных гражданах рост ВВП пока никак не скажется.
«Самые прибыльные отрасли у нас сегодня – это торговля и строительство, но строители сегодня тоже сильно зависят от политики ЦБ, от стоимости кредитов. У нас есть определенные трудности в металлургии и угольной промышленности. Поэтому говорить, что они дадут серьезный прирост, не приходится. Что касается нефти и газа, это тоже очень зависимая от внешних факторов отрасль. Пока рост цен опережает рост зарплат, это тенденция сохранится», - заключил собеседник НСН.
Повышение НДС – это самая яркая и печальная новость в проекте бюджета: было принято решение не экономить, а увеличивать доходы, заявил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экономист назвал отрасли России, которые наращивают ВВП
- В почтовом отделении Петербурга взорвалась посылка
- В Новороссийске при атаке дронов погибли двое и пострадали 11 человек
- «10% от ничего»: Идея Лантратовой об акцизе на видеоигры удивила индустрию
- В Туапсе при атаке дронов пострадали два человека
- Бутман: Профессиональные оркестры должны быть в каждом регионе
- Россиянам рассказали о способах снизить плату за капремонт
- Ученый рассказал об использовании ИИ в создании лекарств
- Россиян предупредили о «космических» ценах на бензин
- Полиция Нью-Йорка остановила Эрдогана, чтобы пропустить кортеж Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru