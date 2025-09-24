Россиянам рассказали о способах снизить плату за капремонт

По её словам, можно перейти с регионального фонда капремонта на спецсчёт многоквартирного дома. Это позволит жильцам самостоятельно управлять накопленными средствами, выбирать исполнителей и контролировать качество работ.

Ещё одна альтернатива - активное участие собственников в общественном контроле за формированием региональных программ капремонта и размере взносов. Также можно обсуждать с региональными властями вопрос пересмотра тарифов, подкрепляя свою позицию результатами независимых техобследований и экспертиз.

Кроме того, важным является надлежащее содержание общего имущества и грамотная эксплуатация инженерных систем, что позволит отсрочить необходимость капремонта и соответствующих вложений.

«Собственники должны активно отслеживать появление новых федеральных и региональных программ, предусматривающих частичную компенсацию расходов и внедрение современных технологий», – заключила специалист.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выработать в России более чёткие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

