Россиянам рассказали о способах снизить плату за капремонт
Действующее законодательство предусматривает несколько легитимных способов уменьшения взносов на капремонт. Об этом «ФедералПресс» заявила доктор экономических наук Надежда Капустина.
По её словам, можно перейти с регионального фонда капремонта на спецсчёт многоквартирного дома. Это позволит жильцам самостоятельно управлять накопленными средствами, выбирать исполнителей и контролировать качество работ.
Ещё одна альтернатива - активное участие собственников в общественном контроле за формированием региональных программ капремонта и размере взносов. Также можно обсуждать с региональными властями вопрос пересмотра тарифов, подкрепляя свою позицию результатами независимых техобследований и экспертиз.
Кроме того, важным является надлежащее содержание общего имущества и грамотная эксплуатация инженерных систем, что позволит отсрочить необходимость капремонта и соответствующих вложений.
«Собственники должны активно отслеживать появление новых федеральных и региональных программ, предусматривающих частичную компенсацию расходов и внедрение современных технологий», – заключила специалист.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выработать в России более чёткие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
