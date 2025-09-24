Россиян предупредили о «космических» ценах на бензин
Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила НСН, что правительство может сдержать цены на бензин, договорившись с компаниями по добыче и продаже.
На ряде независимых АЗС топливо отсутствует сегодня, так как оптовые цены стали неподъемными для компаний, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
В России в некоторых регионах автозаправочные станции стали ограничивать объемы отпуска бензина либо продавать только дизель, сообщают «Известия». Перебои с поставками коснулись Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и других областей. Причина заключается в сезонном росте спроса при снижении производства бензина, в том числе в связи с ремонтами НПЗ. Бунина рассказала, что происходит на рынке.
«Специальных ограничений по выдаче нефтепродуктов на АЗС сегодня нет, но есть запрет на выдачу нефтепродуктов в пластиковую тару. Оптовая закупка стало стоить дороже, чем на заправочных станциях. Поэтому ряд мелких поставщиков загоняют свои транспортные средства, внутри которых есть пластиковые кубы, якобы заправляя себя. Резервуар АЗС нерезиновый, поэтому запасы могут не сразу пополняться из-за таких вот выдумщиков. Ситуация нормализуется в ноябре-декабре», - объяснила она.
Бунина также рассказала, как избежать «космических» цен в ближайшее время.
«На ряде независимых АЗС топливо отсутствует сегодня. Чтобы сдержать цены, правительство должно договориться с вертикально-интегрированными компаниями. Если эти компании поднимут цены до стоимости литра при покупке с биржи, цены для клиентов будут космическими. У компаний есть возможность сдержать эти цены, так как они являются компаниями полного цикла – от добычи до конечной продажи. Все ждут 1 октября, когда будет принято решение об экспорте нефтепродуктов», - добавила она.
Цены на бензин на юге России продолжают расти, несмотря на завершение туристического сезона. Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов заявил, что ключевыми факторами остаются рост биржевых котировок и сокращение выплат по демпферному механизму, что снижает рентабельность нефтепереработки и сокращает производство, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
