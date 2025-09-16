Возобновление практики советских худсоветов помогло бы талантливым молодым музыкантам получить поддержку после окончания академий, заявил ТАСС народный артист России пианист Даниил Крамер. По словам пианиста, неизвестному имени трудно самостоятельно пробиться на сцену в современном «монетизированном мире». Сафронов-Затравкин допустил, что скорее важен не отбор талантов, а поддержка тех, кто уже состоялся.

«Тут вопрос, а судьи кто? Должны быть удачные кейсы, а их нет. Существует один благотворительный фонд «Новые имена», который возглавляет Денис Мацуев, и собирает там детей. Опять же вопрос, какое КПД, какова вероятность, что сам Мацуев не стал бы известным музыкантом, если бы его не услышали в детстве. Скорее всего, он бы развивался. Приехал, как и все, в большой город – Петербург или в Москву, где его также бы заметили, и он состоялся. Совет сегодня скорее нужен не для набора талантов. Нужно направлять тех, кто уже пробился. Поощрять не кнутом, а пряником. Проводить морально-нравственные беседы, взывая к высшим этическим и эмоциональным порывом человеческой натуры, чтобы искусство несло надежду на светлое будущее», - сказал он.