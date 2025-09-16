Не худсовет, а пряник: Пианист Сафронов призвал поддерживать молодые таланты
В России сегодня есть все для появления второго Петра Чайковского или Федора Достоевского, заверил НСН Лука Сафронов-Затравкин.
Пианист Лука Сафронов-Затравкин в беседе с НСН заявил, что сегодня важно поддерживать молодых творческих деятелей. По его словам, российская культура обладает яркой идентичностью, которая может явить миру нового Достоевского, Чайковского и Сурикова.
Возобновление практики советских худсоветов помогло бы талантливым молодым музыкантам получить поддержку после окончания академий, заявил ТАСС народный артист России пианист Даниил Крамер. По словам пианиста, неизвестному имени трудно самостоятельно пробиться на сцену в современном «монетизированном мире». Сафронов-Затравкин допустил, что скорее важен не отбор талантов, а поддержка тех, кто уже состоялся.
«Тут вопрос, а судьи кто? Должны быть удачные кейсы, а их нет. Существует один благотворительный фонд «Новые имена», который возглавляет Денис Мацуев, и собирает там детей. Опять же вопрос, какое КПД, какова вероятность, что сам Мацуев не стал бы известным музыкантом, если бы его не услышали в детстве. Скорее всего, он бы развивался. Приехал, как и все, в большой город – Петербург или в Москву, где его также бы заметили, и он состоялся. Совет сегодня скорее нужен не для набора талантов. Нужно направлять тех, кто уже пробился. Поощрять не кнутом, а пряником. Проводить морально-нравственные беседы, взывая к высшим этическим и эмоциональным порывом человеческой натуры, чтобы искусство несло надежду на светлое будущее», - сказал он.
Как отметил собеседник НСН, важно направлять деятелей искусства, чтобы их творчество обогащало русскую культуру.
«В советское время после просмотра кино ты выходил под впечатлением от историй, которые трогали душу. Сегодня снимают мрачные, грустные, тяжелые фильмы, ты выходишь опустошенным. Искусство нужно направлять, подбадривать. Музыканты должны играли музыку патриотическую, русскую, народную. Художники должны использовать образы нашей культуры в творчестве. Если что-то подобное состоится, молодые художники и музыканты увидят, куда дует ветер, и постараются творить в этом направлении. Тогда направление станет отчасти мейнстримным. Люди искусства заинтересованы в достойной жизни. Если за что-то хлеба дают чуть больше, это они и будут делать», - заявил Сафронов.
По его словам, многие талантливые люди сегодня лишь копируют западные тренды, но России нужны самобытные творцы.
«Идея гуманизма в сочетании с нашим культурным кодом родит миру нового Достоевского, Сурикова и Чайковского. Когда-то все шли по стопам русских художников, композиторов, писателей, поэтов. Сегодня доминантой является тот, у кого больше инструментов для донесения информации. Западная культура имеет большую поддержку, мы при этом перестаем производить что-то уникальное, лишь копируя мейнстрим Запада. Это фундаментальная ошибка, мы никогда не сможем быть пустым подобием. Должны организоваться форумы, саммиты, выставки. Важно, чтобы наш культурный код процветал через искусство, и мы дарили миру что-то самоидентичное», - заметил он.
Ранее режиссер Вуди Аллен рассказал, что в Америке ценят русское искусство, отметив, что всегда любил русское кино, в частности, картины Сергея Эйзенштейна и Всеволода Пудовкина. Режиссер признался, что в его фильмах много следов классической русской литературы, сам Аллен читал Федора Достоевского, Льва Толстого и Владимира Набокова, напоминает «Радиоточка НСН».
