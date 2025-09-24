В Новороссийске при атаке дронов погибли двое и пострадали 11 человек

В Новороссийске в результате атаки беспилотников погибли два человека, еще 11 получили ранения, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

По его данным, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести, пятеро — с легкими травмами.

Восемь человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Новороссийск

Глава города подчеркнул, что среди погибших и пострадавших несовершеннолетних нет.

Ранее в среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку в центре Новороссийска «чудовищной» и отметил, что все экстренные службы работают на месте происшествия, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
