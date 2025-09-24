В Туапсе при атаке дронов пострадали два человека

В Туапсе два человека, включая подростка, получили ранения в результате атаки беспилотников, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным властей, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести и доставлены в больницу. Местные службы задействованы для ликвидации последствий атаки.

Кондратьев: В Туапсинском районе Краснодарского края ввели режим ЧС

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

