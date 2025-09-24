В почтовом отделении Петербурга взорвалась посылка

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв в отделении почты, сообщили в городском управлении МЧС России.

Инцидент зафиксирован вечером в среду в отделении на проспекте Обуховской Обороны.

По предварительным данным, в одной из посылок произошел хлопок, причина устанавливается.

Из здания были эвакуированы десять сотрудников, они покинули помещение до приезда экстренных служб. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
