В почтовом отделении Петербурга взорвалась посылка
24 сентября 202519:44
В Невском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв в отделении почты, сообщили в городском управлении МЧС России.
Инцидент зафиксирован вечером в среду в отделении на проспекте Обуховской Обороны.
По предварительным данным, в одной из посылок произошел хлопок, причина устанавливается.
Из здания были эвакуированы десять сотрудников, они покинули помещение до приезда экстренных служб. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров и Рубио проводят переговоры в Нью-Йорке на полях ГА ООН
- Экономист назвал отрасли России, которые наращивают ВВП
- В почтовом отделении Петербурга взорвалась посылка
- В Новороссийске при атаке дронов погибли двое и пострадали 11 человек
- «10% от ничего»: Идея Лантратовой об акцизе на видеоигры удивила индустрию
- В Туапсе при атаке дронов пострадали два человека
- Бутман: Профессиональные оркестры должны быть в каждом регионе
- Россиянам рассказали о способах снизить плату за капремонт
- Ученый рассказал об использовании ИИ в создании лекарств
- Россиян предупредили о «космических» ценах на бензин
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru