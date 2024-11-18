«Связи, талант и трудолюбие»: Маша Шейх раскрыла секрет успеха продюсера

Исполнительница Ева Власова — талантливая певица с уникальным тембром и невероятным трудолюбием, продюсировать ее — одно удовольствие, у нее впереди яркий и красивый творческий путь. Об этом спецкору НСН на премии Woman.ru рассказала певица и продюсер Маша Шейх.

По ее словам, чтобы совместная работа продюсера и исполнителя была успешной, должны совпасть множество факторов.