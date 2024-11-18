«Связи, талант и трудолюбие»: Маша Шейх раскрыла секрет успеха продюсера
Маша Шейх рассказала НСН, что после грандиозного успеха с Евой Власовой начала продюсировать еще одну молодую исполнительницу, которая скоро примет участие в одном из проектов.
Исполнительница Ева Власова — талантливая певица с уникальным тембром и невероятным трудолюбием, продюсировать ее — одно удовольствие, у нее впереди яркий и красивый творческий путь. Об этом спецкору НСН на премии Woman.ru рассказала певица и продюсер Маша Шейх.
По ее словам, чтобы совместная работа продюсера и исполнителя была успешной, должны совпасть множество факторов.
«Тут совокупность факторов: и счастливый случай, и то, что именно ты заметил человека в конкретный момент, и дальнейшая совместная работа. Я обратила внимание на Еву Власову, следила за ней, услышала ее авторскую песню, мне понравился ее тембр, я начала узнавать, кто это, предложила работать. Я попробовала стать ее продюсером, поскольку имею определенный опыт и связи. Ева мне ничего не платила, а я постепенно вкладывала в нее свои деньги. Кроме того, сработала моя большая вера, я увидела ее талант, который почему-то не замечали другие, ее рвение как автора и как невероятно трудолюбивого человека. Без ее участия ничего бы не получилось при всех моих связях. Уверена, что ее яркий путь только начинается, он будет очень красивым, большим и высоким. Более того, оказалось, что Ева мне тоже была нужна. Вскоре у меня случился переломный момент в жизни, который она помогла мне пережить и не опустить руки», — призналась певица.
Маша Шейх также отметила, что сейчас работает с еще одной исполнительницей.
«Я недавно взяла Ксению Чугунову — безумно талантливую девочку с совершенно иным репертуаром, нежели у Власовой. Она многогранная, очень талантливая. Мы ищем “золотую середину” в плане репертуара, потому что она тоже пишет сама. Близится один проект, где Ксения будет принимать участие, он должен дать толчок к дальнейшему творчеству», — отметила продюсер.
Ранее PR-продюсер артистов Тимати, Burito, «СЛОТ», экс-пресс атташе лейбла Black Star Максим Задворнов сообщил «Радиоточке НСН», что фестивали с участием местных исполнителей и молодых артистов из Москвы собирают на площадях Екатеринбурга и Тюмени не меньше людей, чем концерты топовых певцов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Абхазии приостановили переговоры между властью и оппозицией
- Нетаньяху подтвердил удар по компоненту ядерной программы Ирана в октябре
- Боррель: США разрешили Украине удары по территории России на дальность до 300 км
- Германия и Финляндия расследуют повреждение подводного кабеля в Балтийском море
- Канцлер ФРГ Шольц назвал переговоры с Путиным верным шагом, несмотря на критику
- Италия подтвердила запрет на использование оружия Украины за пределами страны
- Лукашенко лишил званий 21 бывшего силовика за действия в период протестов
- Силы ПВО ликвидировали еще два беспилотника над Брянской областью
- Бастрыкин поручил расследовать отравления газом в Нижегородской области
- СМИ: Сборная России по футболу не попадет на жеребьевку отборочного турнира ЧМ-2026
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru