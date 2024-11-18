«Связи, талант и трудолюбие»: Маша Шейх раскрыла секрет успеха продюсера

Маша Шейх рассказала НСН, что после грандиозного успеха с Евой Власовой начала продюсировать еще одну молодую исполнительницу, которая скоро примет участие в одном из проектов.

Исполнительница Ева Власова — талантливая певица с уникальным тембром и невероятным трудолюбием, продюсировать ее — одно удовольствие, у нее впереди яркий и красивый творческий путь. Об этом спецкору НСН на премии Woman.ru рассказала певица и продюсер Маша Шейх.

По ее словам, чтобы совместная работа продюсера и исполнителя была успешной, должны совпасть множество факторов.

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«Тут совокупность факторов: и счастливый случай, и то, что именно ты заметил человека в конкретный момент, и дальнейшая совместная работа. Я обратила внимание на Еву Власову, следила за ней, услышала ее авторскую песню, мне понравился ее тембр, я начала узнавать, кто это, предложила работать. Я попробовала стать ее продюсером, поскольку имею определенный опыт и связи. Ева мне ничего не платила, а я постепенно вкладывала в нее свои деньги. Кроме того, сработала моя большая вера, я увидела ее талант, который почему-то не замечали другие, ее рвение как автора и как невероятно трудолюбивого человека. Без ее участия ничего бы не получилось при всех моих связях. Уверена, что ее яркий путь только начинается, он будет очень красивым, большим и высоким. Более того, оказалось, что Ева мне тоже была нужна. Вскоре у меня случился переломный момент в жизни, который она помогла мне пережить и не опустить руки», — призналась певица.

Маша Шейх также отметила, что сейчас работает с еще одной исполнительницей.

«Я недавно взяла Ксению Чугунову — безумно талантливую девочку с совершенно иным репертуаром, нежели у Власовой. Она многогранная, очень талантливая. Мы ищем “золотую середину” в плане репертуара, потому что она тоже пишет сама. Близится один проект, где Ксения будет принимать участие, он должен дать толчок к дальнейшему творчеству», — отметила продюсер.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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