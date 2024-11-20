Продюсер Дворцов: Гонорар обновленной группы SEREBRO составит до 1,5 млн рублей
Гонорары группы SEREBRO в новом составе будут скромнее, чем у звезд шоу-бизнеса, заявил продюсер Сергей Дворцов порталу «Страсти».
«Для нового коллектива гонорар, я думаю, от миллиона до полутора миллиона. Не больше и не меньше», — предположил он.
Продюсер SEREBRO Максим Фадеев 19 ноября сообщил, что первая песня коллектива в новом составе выйдет 29 ноября. Дворцов выразил уверенность, что у обновленного проекта «все случится наилучшим образом». Продюсер подчеркнул, что перезапуска группы ждали многие ее фанаты.
Пока Максим Фадеев анонсирует перезапуск своего музыкального проекта SEREBRO с новыми участницами, спецкор НСН узнал, как дела у экс-участницы группы Марины Лизоркиной, а ныне художницы, которая была частью группы с 2006 по 2009 год. После завершения карьеры девушка с головой ушла в искусство. Она рассказала о том, как изобрела собственную лепестковую технику живописи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru