Продюсер Дворцов: Гонорар обновленной группы SEREBRO составит до 1,5 млн рублей

Продюсер SEREBRO Максим Фадеев 19 ноября сообщил, что первая песня коллектива в новом составе выйдет 29 ноября. Дворцов выразил уверенность, что у обновленного проекта «все случится наилучшим образом». Продюсер подчеркнул, что перезапуска группы ждали многие ее фанаты.

Пока Максим Фадеев анонсирует перезапуск своего музыкального проекта SEREBRO с новыми участницами, спецкор НСН узнал, как дела у экс-участницы группы Марины Лизоркиной, а ныне художницы, которая была частью группы с 2006 по 2009 год. После завершения карьеры девушка с головой ушла в искусство. Она рассказала о том, как изобрела собственную лепестковую технику живописи, передает «Радиоточка НСН».

