Хаски, The Hatters и Инстасамка: Группа «Аффинаж» о дуэтах и новом альбоме

- Работаете ли вы сейчас над новым альбомом? Когда ждать релиза?

Михаил: Мы пишем, у нас всегда что-то в работе, несколько демоверсий альбомов. Сейчас работаем над записью.

Сергей: В следующем году, скорее ближе к осени. Сейчас будет первая часть тура «Лучшее», весной мы поедем в сторону Урала, Сибири, возможно, затронем Дальний Восток. Программа «Лучшее» - подарок себе и слушателям. Уже летом, между фестивалями, мы закончим работу над альбомом. Мы любим не спешить и все продумывать. Собирались перед туром выпустить сингл, записали его, потом послушали, поняли, что не звучит так, как могло бы быть. Отложили его, что позже доработаем.

- Уже 4 ноября у вас концерт в Москве, а после – тур по городам России. Чем намерены удивлять?

Сергей: Мы заряжены в высшей степени. Тур «Лучшее» - любимые песни не только зрителей и слушателей, но и наши любимые. Многие из этих песен мы давно не играли. Будут классные шоу, можно будет подпевать, танцевать, отрываться и прочувствовать все разнообразие, которое группа «Аффинаж» за эти годы сформировала.

Михаил: Мы не часто играем вообще такие концерты, как The Best. Каждый год у нас стабильно выходят какие-то релизы, и чаще всего мы ездим в их поддержку. Но, как выясняется, люди очень любят The Best-концерты, а мы ими часто пренебрегаем. В этот раз решили исправить ситуацию. Мы сыграем практически всю дискографию. К счастью, мы та группа, которая выпускает релизы, на каждом из которых есть композиции, которые выходят в топ прослушиваний. Наш The Best складывается не из первого альбома. В программе точно будет песня из каждого альбома.