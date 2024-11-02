Хаски, The Hatters и Инстасамка: Группа «Аффинаж» о дуэтах и новом альбоме
В эфире НСН музыканты группы «Аффинаж» рассказали о работе с близкими друзьями и привычке вдумчиво подходить к творчеству.
Рок-группа «Аффинаж» занимает особое место на отечественной сцене. Музыканты работают в синтетическом стиле нуар-шансон, который содержит отсылки к множеству жанров поп- и рок-музыки.
Солист группы «Аффинаж» Эм Калинин (Михаил Калинин) и басист коллектива Сергей Шиляев в беседе со спецкором НСН вспомнили дуэты с Хаски и Юрой Музыченко, а также поделились, что хотели бы поработать с Нурминским и Инстасамкой.
- Ваш последний альбом «Общество с ограниченной ответственностью» вышел в 2023 году. В нем есть совместная работа с Хаски и Юрием Музыченко. Почему выбрали именно их?
Михаил: Они - не единственные, кого можно услышать в альбоме. Все музыканты - наши друзья. Диме Хаски я просто написал в Telegram, сказал, что есть такая тема - он сразу все записал. Юра Музыченко заезжал в гости ко мне, я предложил ему поучаствовать, он с радостью согласился. С Александром Скляром тоже в замечательных отношениях, Сережа предложил ему поучаствовать. Еще в релизе есть Бранимир в одной из ролей - тоже наш близкий друг.
Сергей: Все названные музыканты участвуют в композиции, которая предполагает разные роли, каждый из них играет свою. Когда Миша сочинил эти рекламные тексты, мы прикидывали, кто мог бы их органично озвучить.
Михаил: Мы хотели, чтобы был хоть один женский голос, но так и не выбрали, кто это может быть. Поэтому у нас все три рекламных текста - это наши друзья-пацаны. С The Hatters у нас и раньше были совместные коллаборации, с Хаски, думаю, все еще впереди. С Бранимиром у нас куча материала, Саня у нас появляется в сообществе на регулярной основе.
- С кем бы еще хотелось поработать?
Михаил: Для меня это были бы Нурминский и Инстасамка.
- Группа «Ленинград» будет делать с ней альбом. Как относитесь к такому сотрудничеству?
Михаил: «Ленинград» - это проект, которому не одно десятилетие. Это мастодонты. Думаю, Шнуров находится в той весовой категории, что нет артиста, который был бы необходим ему. У «Ленинграда» много хитов, на которые придут даже спустя 15 лет. Инстасамка, без сомнения, очень хайповый артист, что заслуженно. Альбом, на котором был представлен трек «За деньги да» классный. Она как Cardi B. Совместная работа Инстасамки и «Ленинграда» - это пиар и творчество. Пиар – тоже творчество, которое не всем дано.
Сергей: «Ленинград» - молодцы, они не успокаиваются. Творческий и бизнесовый зуд определенно присутствует. Это круто, когда ты уже в довольно серьезном возрасте можешь позволить себе почивать на лаврах, но постоянно придумываешь что-то новое.
Михаил: Шнуров очень талантлив. Он породил огромное количество эпигонов, которые пытаются повторить успех «Ленинграда». Сегодня есть куча групп, которые играют песни с матерком, но настолько меметичного творчества нет, превзойти Шнурова в этом, на мой взгляд, невозможно. Ему только респект в том смысле, что не останавливается. Помню, был крутой период, когда группа снимала кинематографические клипы, затем были клипы «на коленке» из серии «нарочито плохо и снято на тапок». Это мой любимый период, это мне наиболее близко. Их эксперимент с Инстасамкой напоминает мне сотрудничество группы Korn с исполнителем Skrillex, которые записали альбом в стиле dubstep.
Сергей: Когда Басков делал совместную работу с Даней Милохиным – это, откровенно говоря, выглядело жалко, было ощущение, что какой-то скуф из телевизора пытается навязать себя молодежной аудиторией. Есть ощущение, что продюсеры его заставили ради новой аудитории и взрыва популярности. Шнуров с Инстасамкой – гораздо более органичная история.
- Работаете ли вы сейчас над новым альбомом? Когда ждать релиза?
Михаил: Мы пишем, у нас всегда что-то в работе, несколько демоверсий альбомов. Сейчас работаем над записью.
Сергей: В следующем году, скорее ближе к осени. Сейчас будет первая часть тура «Лучшее», весной мы поедем в сторону Урала, Сибири, возможно, затронем Дальний Восток. Программа «Лучшее» - подарок себе и слушателям. Уже летом, между фестивалями, мы закончим работу над альбомом. Мы любим не спешить и все продумывать. Собирались перед туром выпустить сингл, записали его, потом послушали, поняли, что не звучит так, как могло бы быть. Отложили его, что позже доработаем.
- Уже 4 ноября у вас концерт в Москве, а после – тур по городам России. Чем намерены удивлять?
Сергей: Мы заряжены в высшей степени. Тур «Лучшее» - любимые песни не только зрителей и слушателей, но и наши любимые. Многие из этих песен мы давно не играли. Будут классные шоу, можно будет подпевать, танцевать, отрываться и прочувствовать все разнообразие, которое группа «Аффинаж» за эти годы сформировала.
Михаил: Мы не часто играем вообще такие концерты, как The Best. Каждый год у нас стабильно выходят какие-то релизы, и чаще всего мы ездим в их поддержку. Но, как выясняется, люди очень любят The Best-концерты, а мы ими часто пренебрегаем. В этот раз решили исправить ситуацию. Мы сыграем практически всю дискографию. К счастью, мы та группа, которая выпускает релизы, на каждом из которых есть композиции, которые выходят в топ прослушиваний. Наш The Best складывается не из первого альбома. В программе точно будет песня из каждого альбома.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Серябкина, Басков и Алсу рассказали об одержимых фанатах
- ВВС Израиля нанесли удары по южным пригородам Бейрута
- Посольство России в Анталье: Ситуацию с вирусной инфекцией контролируют
- Спрос на активный отдых вырос в России
- Дилер рассказал россиянам, как проверить машину перед покупкой
- В МИД России обвинили Украину в саботаже обмена военнопленными
- Татьяна Тарасова назвала Петросян лидером мирового фигурного катания
- Неизвестные обстреляли автобус и трамвай в Калининграде
- ОАЭ начали поставлять сливочное масло в Россию
- Российский топ-менеджмент выкупил активы Jaguar Land Rover
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru