Хаски, The Hatters и Инстасамка: Группа «Аффинаж» о дуэтах и новом альбоме

- Ваш последний альбом «Общество с ограниченной ответственностью» вышел в 2023 году. В нем есть совместная работа с Хаски и Юрием Музыченко. Почему выбрали именно их?

Михаил: Они - не единственные, кого можно услышать в альбоме. Все музыканты - наши друзья. Диме Хаски я просто написал в Telegram, сказал, что есть такая тема - он сразу все записал. Юра Музыченко заезжал в гости ко мне, я предложил ему поучаствовать, он с радостью согласился. С Александром Скляром тоже в замечательных отношениях, Сережа предложил ему поучаствовать. Еще в релизе есть Бранимир в одной из ролей - тоже наш близкий друг.

Сергей: Все названные музыканты участвуют в композиции, которая предполагает разные роли, каждый из них играет свою. Когда Миша сочинил эти рекламные тексты, мы прикидывали, кто мог бы их органично озвучить.

Михаил: Мы хотели, чтобы был хоть один женский голос, но так и не выбрали, кто это может быть. Поэтому у нас все три рекламных текста - это наши друзья-пацаны. С The Hatters у нас и раньше были совместные коллаборации, с Хаски, думаю, все еще впереди. С Бранимиром у нас куча материала, Саня у нас появляется в сообществе на регулярной основе.