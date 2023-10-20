«Аффинаж» выпустили новый альбом «Общество с ограниченной ответственностью»

Концептуальная работа стала приквелом к альбому коллектива «Мимо. Ранен. Убит», вышедшему в 2020 году. В новую пластинку вошли 18 композиций, в том числе треки, записанные с исполнителем Бранимиром и саксофонистом Сергеем Летовым. Кроме того, в одной из композиций звучат «рекламные» тексты, зачитанные Александром Ф. Скляром, рэпером Хаски и фронтменом The Hatters Юрием Музыченко.

Музыканты «Аффинажа» уже анонсировали гастроли по России в поддержку новой пластинки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Первый концерт группы в рамках тура состоится в Абакане 25 октября, завершатся гастроли выступлениями в Москве и Санкт-Петербурге 25 и 26 ноября.

