«Стучали зубы!»: Группа Ay Yola рассказала о съемках клипа с Алсу в -25°C

Клип на совместный сигнл Ay Yola и Алсу снимался в морозы до -25°C, а участницы съемок с достоинством выдержали все тяготы, сказал НСН Руслан Шайхитдинов.

Новый клип группы Ay Yola на совместный трек с певицей Алсу «Ай, былбылым» снимался в экстремальных северных условиях, рассказал НСН участник коллектива Руслан Шайхитдинов.

Режиссёром клипа выступил Баяр Барадиев. «Ай, былбылым» одна из самых известных песен башкирского фольклора, связана с эпосом «Урал-батыр» и хорошо известна в Башкортостане и Татарстане. Шайхитдинов отметил, что это не первый опыт работы с Барадиевым.

«Это уже не первая наша работа с Баяром. Наш самый первый клип набрал только на YouTube под 40 миллионов просмотров! Суммарная цифра, конечно, гораздо больше. Мы с Бояром работаем уже около полугода, но за это время мы снимались уже и в Якутии, и в Казахстане, и в Башкортостане. Мы проехали, пролетели, проплыли тысячи километров, чтобы сделать то, что вы видите. Для нас и для команды Бояра это целая жизнь», — сказал собеседник НСН.
По его словам, клип на «Ай, былбылым» снимался в суровых северных условиях, однако участницы съемок с достоинством выдержали все тяготы.

«Этот клип снимался на природе в очень сложных условиях: были морозы с сильным северным ветром, -18...-25°C. Девушки были на лошадях, но чтобы хорошо выглядеть пришлось быть в относительно легкой для такой погоды одежде. Девчонки выстояли с огромным достоинством, прекрасно смотрелись в кадре, не сдавались. Хотя стоило отвести камеру, как тут же начинали стучать зубы. Что Алсу, что моя дочка – они рождены в Башкортостане, они наши девчонки, закаленные духом», — отметил Шайхитдинов.

Песня впервые была исполнена на московском сольном концерте Алсу 22 ноября 2025 года, а 5 декабря ее презентовали на радиоэфире. Для Алсу это первый клип на татарскую песню с 2008 года, когда она исполнила «Сандугач». Премьера клипа «Ай, былбылым» запланирована на 7 января.

ФОТО: Страница группы в ВК / vk.com/ayyola.music
