По его словам, клип на «Ай, былбылым» снимался в суровых северных условиях, однако участницы съемок с достоинством выдержали все тяготы.

«Этот клип снимался на природе в очень сложных условиях: были морозы с сильным северным ветром, -18...-25°C. Девушки были на лошадях, но чтобы хорошо выглядеть пришлось быть в относительно легкой для такой погоды одежде. Девчонки выстояли с огромным достоинством, прекрасно смотрелись в кадре, не сдавались. Хотя стоило отвести камеру, как тут же начинали стучать зубы. Что Алсу, что моя дочка – они рождены в Башкортостане, они наши девчонки, закаленные духом», — отметил Шайхитдинов.

Песня впервые была исполнена на московском сольном концерте Алсу 22 ноября 2025 года, а 5 декабря ее презентовали на радиоэфире. Для Алсу это первый клип на татарскую песню с 2008 года, когда она исполнила «Сандугач». Премьера клипа «Ай, былбылым» запланирована на 7 января.

