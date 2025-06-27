«Называли предателем!»: Грушинский фестиваль сменил название и пригласил Юрия Лозу
Перемены на «Груше» запустил Хинштейн, возмутившийся запретом для патриотов, сказал в эфире НСН Юрий Лоза, вспомнив, как его обвиняли в «предательстве» рок-н-ролла, а потом и шансона.
Певец и композитор Юрий Лоза в интервью НСН назвал причины смены руководства Грушинского фестиваля и подтвердил, что будет хедлайнером нового фестиваля на Мастрюковских озерах.
Организаторы (уже бывшие) Грушинского фестиваля ранее заявили, что в 2025 году его не будет. Однако власти Самарской области заверили, что фестиваль будет, назвав его «народным достоянием» и объявив конкурс для организаторов. Его победителем стал Самарский союз молодежи, который проведет с 4 по 6 июля Всероссийский фестиваль бардовской песни у знаменитых Мастрюковских озер. Лоза, которого ранее не звали на «Грушу», отметил, что ждал приглашение.
«Это правда. Удивило ли меня приглашение? В принципе, я давно его ждал, просто как-то раньше не обращались ко мне. Я же смело могу отработать бардовскую программу, могу закрыть любой фестиваль - бардовский, блюзовый, рок-н-ролльный, какой угодно. У меня же около ста песен, наберется десяток в любом стиле. Тем более, мне сказали, что там сменилось руководство. Почему бы и нет? При этом я никогда не интересовался составом участников. Я считаю, что это все прерогатива организаторов. Нет таких артистов, с которыми бы я не вышел на одну сцену - у них своя программа, у меня своя. Я отработал очень много сборных программ, и никогда не было никаких накладок и разногласий», - подчеркнул музыкант.
По словам Лозы, смена руководства фестиваля связана с запретом на патриотические песни в 2023 году.
«Как мне объяснили организаторы, именно поэтому и сменилось начальство. Запустилось это все после статьи нынешнего губернатора Курской области Хинштейна, который возмутился тем, что патриотическую песню не пустили на главную сцену. Соответственно, была реакция, поэтому и поменяли руководство, этим вопросом занялась администрация области, откуда пошли совершенно другие шаги», - подчеркнул певец.
Отвечая на вопрос, почему Олег Митяев и другие экс-руководители Грушинского фестиваля его ранее туда не приглашали, Лоза вспомнил многочисленные обвинения в «предательстве» жанров.
«Я не знаю, у них же свои тараканы. У любого организатора есть свой круг предпочтений, круг людей, с которыми им приятно работать. Может быть, они действительно не воспринимали меня, как барда. Меня начали упрекать в том, что я предал рок-н-ролл, сразу после выхода моего второго магнитофонного альбома, в 1984 году. А потом, когда вышел третий альбом "Тоска", на меня ополчились уже люди, которые мыслили шансонными категориями. Говорят: "ты нас предал после этого" и так далее. У нас принято работать в каком-то определенном жанре, а мне скучно делать одно и то же, поэтому у меня варьируется программа. Они же считают, что если я работаю в бардовском стиле, то я должен продолжать писать только такие песни. Однако сейчас я сразу предупредил, что чисто бардовскую программу петь не буду. Тот же "Плот" под одну гитару не звучит. Он длинный, пять минут, его надо развивать в процессе исполнения. Для этого нужен либо оркестр, либо минус, но минус там петь не хочется. Поэтому я поеду с группой и часть песен буду петь в эстрадном варианте. Но их это устроило, они говорят, мы хотим расширить границы фестиваля», - заключил собеседник НСН.
Член президиума Самарского областного клуба авторской песни Анатолий Макаров ранее рассказал «Радиоточке НСН» о «Семилетней бардовской войне» и раздвоении Грушинского фестиваля.
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