Певец и композитор Юрий Лоза в интервью НСН назвал причины смены руководства Грушинского фестиваля и подтвердил, что будет хедлайнером нового фестиваля на Мастрюковских озерах.

Организаторы (уже бывшие) Грушинского фестиваля ранее заявили, что в 2025 году его не будет. Однако власти Самарской области заверили, что фестиваль будет, назвав его «народным достоянием» и объявив конкурс для организаторов. Его победителем стал Самарский союз молодежи, который проведет с 4 по 6 июля Всероссийский фестиваль бардовской песни у знаменитых Мастрюковских озер. Лоза, которого ранее не звали на «Грушу», отметил, что ждал приглашение.