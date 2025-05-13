Депутат Шолохов назвал конкурс «Евровидение» парадом уродов

По мнению депутата, само такое мероприятие является «парадом уродов». Он добавил, что ни настоящий артист, ни уважающая себя страна не должны стремиться к победе в таком состязании.

«Евровидение» в 2025 году пройдет Швейцарии. Первый полуфинал состоится 13 мая, второй — 15 мая, а финал — 17 мая. Россия была отстранена от участия в 2022 году из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. В 2025 году было объявлено, что в Москве пройдет альтернативный конкурс «Интервидение». В нем примут участие страны СНГ, члены БРИКС, ШОС, а также участники от Африки.

Ранее сообщалось, что музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября, напоминает НСН.

