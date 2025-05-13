Депутат Шолохов назвал конкурс «Евровидение» парадом уродов
Даже если Россию вновь допустят до музыкального конкурса «Евровидение», победа в нем не является ничем хорошим. Об этом заявил в разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
По мнению депутата, само такое мероприятие является «парадом уродов». Он добавил, что ни настоящий артист, ни уважающая себя страна не должны стремиться к победе в таком состязании.
«Евровидение» в 2025 году пройдет Швейцарии. Первый полуфинал состоится 13 мая, второй — 15 мая, а финал — 17 мая. Россия была отстранена от участия в 2022 году из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. В 2025 году было объявлено, что в Москве пройдет альтернативный конкурс «Интервидение». В нем примут участие страны СНГ, члены БРИКС, ШОС, а также участники от Африки.
Ранее сообщалось, что музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский заявил, что готов к встрече только с Путиным
- Путин считает, что рост экономики РФ обеспечила не только «оборонка»
- Чемпионату «Формула 1» исполнилось 75 лет
- Шнуров ответил желающим отменить концерты «Ленинграда» в Новосибирске
- Только 19% детей мигрантов допустили до участия в тестировании по русскому языку
- Депутат Шолохов назвал конкурс «Евровидение» парадом уродов
- Орбан: Против Венгрии начата беспрецедентная операция спецслужб
- Путин пообещал посетить ресторан «Теремок»
- Amazon продлил сериал «Фоллаут» на третий сезон
- США и Саудовская Аравия заключили пакет соглашений на $600 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru