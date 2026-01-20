Продюсер оценил причины снижения гонораров Лепса
Гонорары певца Григория Лепса могли сократиться на несколько миллионов рублей на фоне усиливающегося общественного недовольства высокими доходами артистов. Такое мнение в комментарии NEWS.ru высказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
По его словам, в СМИ появлялась информация о снижении стоимости выступлений Лепса примерно на 5 миллионов рублей, что может свидетельствовать о реакции артистов на общественную дискуссию. Рудченко отметил, что в последнее время активисты и общественники все чаще поднимают вопрос о завышенных, по их мнению, гонорарах представителей шоу-бизнеса.
Он указал, что одним из наиболее резонансных примеров стало обсуждение доходов певицы Надежды Кадышевой, которой, по неофициальным данным, приписывают гонорар в 50 миллионов рублей за одно выступление. Эта информация, по словам продюсера, вызвала заметное возмущение в обществе.
Рудченко предположил, что если сведения о снижении гонораров Лепса соответствуют действительности, то команда артиста могла пойти на этот шаг, чтобы установить более приемлемую для рынка цену и вернуться к уровню прошлогодних расценок, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дмитриев назвал конструктивными контакты с делегацией США в Давосе
- Китайские автомобили стали лучше приспособлены к российской зиме
- Продюсер Краев: ИИ-песни поднимут ценность живых музыкантов
- Продюсер оценил причины снижения гонораров Лепса
- Буданов заявил о необходимости контактов с Россией для урегулированию
- СМИ: IIHF обсудит возможное смягчение ограничений в отношении россиян
- Как книжные магазины держат удар в битве с маркетплейсами
- Премьер Канады заявил о необходимости защиты от России в Арктике
- Президент Финляндии допустил скорое урегулирование спора США и Дании по Гренландии
- «Шанс высказаться»: Зачем Белоруссия вступает в Совет мира с США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru