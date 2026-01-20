Продюсер оценил причины снижения гонораров Лепса

Гонорары певца Григория Лепса могли сократиться на несколько миллионов рублей на фоне усиливающегося общественного недовольства высокими доходами артистов. Такое мнение в комментарии NEWS.ru высказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

По его словам, в СМИ появлялась информация о снижении стоимости выступлений Лепса примерно на 5 миллионов рублей, что может свидетельствовать о реакции артистов на общественную дискуссию. Рудченко отметил, что в последнее время активисты и общественники все чаще поднимают вопрос о завышенных, по их мнению, гонорарах представителей шоу-бизнеса.