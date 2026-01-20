Продюсер оценил причины снижения гонораров Лепса

Гонорары певца Григория Лепса могли сократиться на несколько миллионов рублей на фоне усиливающегося общественного недовольства высокими доходами артистов. Такое мнение в комментарии NEWS.ru высказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

По его словам, в СМИ появлялась информация о снижении стоимости выступлений Лепса примерно на 5 миллионов рублей, что может свидетельствовать о реакции артистов на общественную дискуссию. Рудченко отметил, что в последнее время активисты и общественники все чаще поднимают вопрос о завышенных, по их мнению, гонорарах представителей шоу-бизнеса.

Цыганова заявила, что патриоты не должны брать гонорары за концерты 23 февраля

Он указал, что одним из наиболее резонансных примеров стало обсуждение доходов певицы Надежды Кадышевой, которой, по неофициальным данным, приписывают гонорар в 50 миллионов рублей за одно выступление. Эта информация, по словам продюсера, вызвала заметное возмущение в обществе.

Рудченко предположил, что если сведения о снижении гонораров Лепса соответствуют действительности, то команда артиста могла пойти на этот шаг, чтобы установить более приемлемую для рынка цену и вернуться к уровню прошлогодних расценок, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости
ТЕГИ:КорпоративыГригорий Лепс

Горячие новости

Все новости

партнеры