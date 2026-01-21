Пугачева планирует вернутся на сцену летом, пишет Telegram-канал Mash. Певица готова рассмотреть предложения частных заказчиков за пределами России. Рудченко отметил, что Пугачева будет играть на символизме, позиционируя себя как «драгоценное сокровище».

«Пугачева прежде всего будет стараться компенсировать свое затишье, которое длилось долгие годы: ее творчество не монетизировалось, она не выступала. Сейчас же своим заявлениями она дает понять, что готова переступить через свои какие-то определенные соображения и выступить за немалые деньги. Помимо компенсации неполученной прибыли, она будет позиционировать себя как определенный символ эпохи. Она сейчас будет играть на определенном символизме, мол, все по ней соскучились, и она готова появиться не сколько как певица, сколько как некое драгоценное сокровище», — заявил Рудченко.

По его словам, Пугачева может намеренно задирать свой гонорар.