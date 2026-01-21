Кто заплатит 100 миллионов рублей за корпоратив Пугачевой
Частными выступлениями Пугачева будет стараться компенсировать свое затишье, которое длилось долгие годы, сказал НСН Павел Рудченко.
Певица Алла Пугачева может потребовать гонорар в 100 миллионов рублей, так как считает себя символом эпохи, заявил НСН музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
Пугачева планирует вернутся на сцену летом, пишет Telegram-канал Mash. Певица готова рассмотреть предложения частных заказчиков за пределами России. Рудченко отметил, что Пугачева будет играть на символизме, позиционируя себя как «драгоценное сокровище».
«Пугачева прежде всего будет стараться компенсировать свое затишье, которое длилось долгие годы: ее творчество не монетизировалось, она не выступала. Сейчас же своим заявлениями она дает понять, что готова переступить через свои какие-то определенные соображения и выступить за немалые деньги. Помимо компенсации неполученной прибыли, она будет позиционировать себя как определенный символ эпохи. Она сейчас будет играть на определенном символизме, мол, все по ней соскучились, и она готова появиться не сколько как певица, сколько как некое драгоценное сокровище», — заявил Рудченко.
По его словам, Пугачева может намеренно задирать свой гонорар.
«Она намеренно может задирать гонорар, оценивая себя как Примадонну нашей эстрады, которая выше всех. С учетом того, что в новогодние праздники Надежда Кадышева просила 50 миллионов рублей, гонорар Пугачевой может спокойно дойти до 100 миллионов рублей. Вот такой компенсационный пакет», — сказал собеседник НСН.
При этом Рудченко считает, что Пугачева постарается избежать общественного резонансы вокруг своих выступлений, поэтому откажется от крупных концертов.
Ранее стало известно, что Пугачева может лишиться права на товарный знак для телепрограммы «Рождественские встречи» в октябре 2027 года, пишет «Радиоточка НСН».
