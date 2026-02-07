В РФ назвали отрасли экономики с зарплатой более 100 тысяч рублей
В России в ноябре 2025 года средняя зарплата в размере свыше 100 тысяч рублей была зафиксирована в 28 секторах экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.
Отмечается, что самые высокие трудовые доходы в этой отрасли фиксировались у занятых в добыче металлических руд и в сфере воздушного и космического транспорта. Такие работники получали примерно 203 тысячи рублей и 201,2 тысячи соответственно.
При этом у финансистов и страховщиков в указанный период средняя зарплата по стране была 191,5 тысячи рублей, у работников, занятых на производстве табачных изделий, — 181,6 тысячи рублей, а у сотрудников международных организаций — 176,8 тысячи рублей. Кроме того, в ТОП-5 профессий с высокими зарплатами в секторе экономики также оказались «айтишники» и нефтяники с показателями 176 тысяч рублей.
Между тем, зарплата более 150 тысяч рублей наблюдалась в сфере научных исследований и разработок. Там оплата труда составила 163,1 тысячи рублей. У сотрудников водного транспорта — 160 тысяч рублей. Уточняется, что среднемесячные выплаты рассчитываются до вычета налогов и включают размер премий.
Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в интервью НСН сообщил, что в России 74% рекрутеров обращают внимание на стабильность карьеры, а частая смена работы (летунство) вызывает опасения по поводу нестабильности, конфликтности, проблем с адаптацией человека.
