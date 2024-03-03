«Спою на бис?»: В индустрии спорят о новых песнях Пугачевой и Орбакайте

Пугачева анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею, который состоится 15 апреля.



При этом певица выпустила первый за 16 лет альбом «P.S». Он доступен на платформах Apple Music, Spotify, «Я.Музыка», «ВКонтакте» и других площадках. В него вошли 20 аудиозаписей с юбилейного концерта в Кремлевском дворце в 2019 году, на студии они не записывались. Среди треков — хиты «Всё хорошо — ничего не случилось», «Поживи в моей шкуре», «Не делайте мне больно, господа», «Любовь, похожая на сон» и другие, уже известные россиянам.

Альбомом «P.S» покинувшая Россию певица Алла Пугачева пытается продемонстрировать свою значимость и изобразить активную деятельность, хотя на самом деле давно покинула сцену и не записывает новых песен. Об этом НСН заявил журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов.

«Альбом готовился давно, задолго до спецоперации и всех последующих событий. Нельзя сказать, что Пугачева специально, вопреки всему выпустила его сейчас, когда огребла кучу хейта. Она решила показать, что еще певица, что еще что-то в этой жизни значит, что еще как будто бы что-то делает, хотя, конечно, новых песен Пугачева не записывает, она давно покинула сцену... Концерт в Кремле все-таки был относительно недавно, но этот был финальный концерт в карьере Пугачевой как певицы... Надо понять, куда пойдут доходы от этих песен: на помощь ВСУ, Украине или нет. Можно просто полученные деньги придержать, чтобы они никуда сейчас не уходили. Когда все успокоится, потом можно их раздавать», — подытожил он», — сделал вывод Полупанов.