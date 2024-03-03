«Спою на бис?»: В индустрии спорят о новых песнях Пугачевой и Орбакайте
Новый альбом Аллы Пугачевой и премьеру песни ее дочери Кристины Орбакайте неоднозначно восприняли в России.
Певица Алла Пугачева 3 марта выпустила новую песню «Не беспокойся за меня» на свои собственные стихи.
Композицию обнародовал бывший муж певицы Филипп Киркоров. Он поблагодарил экс-супругу за новую песню.
«Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея»,- написал Киркоров в своих соцсетях.
В клипе на песню показаны кадры из концертов Примадонны. Исполнительница поет, что ей приснился бой, но кто-то вынес ее из огня.
Основатель тверской студии звукозаписи «Салам» Игорь Лалетин, куда Пугачева приезжала во время короткой поездки в Россию в прошлом году, заявил НСН, что новая песня артистки записана не в «Саламе».
«Не наша работа», — пояснил он.
Пугачева анонсировала выход новых песен к своему 75-летнему юбилею, который состоится 15 апреля.
При этом певица выпустила первый за 16 лет альбом «P.S». Он доступен на платформах Apple Music, Spotify, «Я.Музыка», «ВКонтакте» и других площадках. В него вошли 20 аудиозаписей с юбилейного концерта в Кремлевском дворце в 2019 году, на студии они не записывались. Среди треков — хиты «Всё хорошо — ничего не случилось», «Поживи в моей шкуре», «Не делайте мне больно, господа», «Любовь, похожая на сон» и другие, уже известные россиянам.
Альбомом «P.S» покинувшая Россию певица Алла Пугачева пытается продемонстрировать свою значимость и изобразить активную деятельность, хотя на самом деле давно покинула сцену и не записывает новых песен. Об этом НСН заявил журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов.
«Альбом готовился давно, задолго до спецоперации и всех последующих событий. Нельзя сказать, что Пугачева специально, вопреки всему выпустила его сейчас, когда огребла кучу хейта. Она решила показать, что еще певица, что еще что-то в этой жизни значит, что еще как будто бы что-то делает, хотя, конечно, новых песен Пугачева не записывает, она давно покинула сцену... Концерт в Кремле все-таки был относительно недавно, но этот был финальный концерт в карьере Пугачевой как певицы... Надо понять, куда пойдут доходы от этих песен: на помощь ВСУ, Украине или нет. Можно просто полученные деньги придержать, чтобы они никуда сейчас не уходили. Когда все успокоится, потом можно их раздавать», — подытожил он», — сделал вывод Полупанов.
Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, своим новым альбомом решила напомнить о себе как об артистке и порадовать российских поклонников, на стриминге же ей не стоит ждать серьезных заработков, поскольку там правят бал молодые исполнители. Об этом НСН заявил исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов.
«Хороший вопрос, почему альбом не вышел в 2019 году, когда состоялся концерт, все было доступно на видео, наверняка лежала и звуковая дорожка. Вероятно, у артиста такого масштаба остались поклонники, которые предпочли бы купить CD, кассету или винил, но сегодня стриминг — наверное, самый простой и удобный способ напомнить о себе как об артисте и отдать долг своим почитателям, потому что послушать это легально другим способом нельзя. Может быть, учитывая возраст певицы, ее поклонникам не совсем комфортно разбираться на пиратских сайтах и искать там аудиофайлы, но, скорее всего, у них уже есть внуки, которые легко с этим справятся», — сказал Коннов.
В тот же день, когда Пугачева выпустила новый альбом со старыми песнями ее дочь, певица Кристина Орбакайте представила новую песню «Глаз-алмаз». Композиция доступна на всех стриминговых площадках. Релиз осуществил лейбл «Первое музыкальное».
В песне поется об ухажере, который пытается ухаживать за героиней и дарит «сладкие» подарки, но не получает взаимности.
На YouTube мнения пользователей разделились. Одни отметили приятный голос и хороший музыкальный вкус певицы, другие сочли песню бессодержательной.
Журналист, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты» Владимир Полупанов в беседе с НСН заявил, что россияне недовольны певицей Кристиной Орбакайте, потому что та живет за границей, но зарабатывает деньги в России. По его словам, директор артистки не верит в ее концертное будущее в России.
«Я разговаривал с Александром Качаном, который был директором Кристины Орбакайте. Тот сказал, что Кристина в России не работает, шансов гастролировать по России у нее нет. Если даже концертный директор отрекся от Орбакайте, это означает, что у нее все меньше и меньше шансов работать в России. Возможны частные мероприятия, закрытые вечеринки, такое я допускаю. По большому счету, она не признана иноагентом, работать ей не запрещается, но по отношению к таким людям у нашего народа выработалось стойкое ощущение, что эти люди хоть и не предатели, но живут там, а зарабатывают здесь», - объяснил он.
Российский юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) неоднократно высказывался против российской спецоперации на Украине, а в своих выступлениях за границей высмеивал действия властей РФ. Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой покинул Россию в начале марта 2022 года. Певица Кристина Орбакайте уехала из РФ и живет в США, после начала специальной военной операции заняла «шаткую позицию» и приезжает в Россию «набегами, чтобы заработать денег». Об этом заявили участники Ассоциации патриотических сил Юга России. Кроме того, ассоциация считает, что во время частичной мобилизации певица помогла сыну Никите Преснякову переехать в Соединенные Штаты, передает «Радиоточка НСН».
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