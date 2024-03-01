«Попытки бабушки»: В Госдуме отреагировали на новый альбом Пугачевой

«Я ее очень давно не слушаю. Чисто из того, что попытки бабушки исполнить что-то в современном стиле становятся еще более бессмысленными», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

По мнению депутата, от творчества исполнительницы также отталкивает ее позиция о происходящих событиях.

Ранее Пугачева выпустила свой первый за последние 16 лет альбом под названием «P.S» на платформах Apple Music, Spotify, «Я.Музыка», «ВКонтакте» и других площадках. В него вошли 20 аудиозаписей с юбилейного концерта в Кремлевском дворце в 2019 году, они не записывались на студии.

Исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что новый релиз не поможет артистке серьезно заработать на стриминге, поскольку там правят бал молодые исполнители.

