«Попытки бабушки»: В Госдуме отреагировали на новый альбом Пугачевой
Большая часть россиян не станет слушать новый альбом Аллы Пугачевой, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
«Я ее очень давно не слушаю. Чисто из того, что попытки бабушки исполнить что-то в современном стиле становятся еще более бессмысленными», — сказал он в беседе с NEWS.ru.
По мнению депутата, от творчества исполнительницы также отталкивает ее позиция о происходящих событиях.
Ранее Пугачева выпустила свой первый за последние 16 лет альбом под названием «P.S» на платформах Apple Music, Spotify, «Я.Музыка», «ВКонтакте» и других площадках. В него вошли 20 аудиозаписей с юбилейного концерта в Кремлевском дворце в 2019 году, они не записывались на студии.
Исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что новый релиз не поможет артистке серьезно заработать на стриминге, поскольку там правят бал молодые исполнители.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru