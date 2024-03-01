СМИ: В Петербурге выделили 2,5 млн рублей на билеты на концерт Орбакайте

По данным издания, билеты жителям раздадут от администрации муниципального округа «Левашово». Сколько именно было выкуплено билетов, не уточняется.

Также «Фонтанка» пишет, что аналогичным образом планировали поступить власти посёлка Усть-Ижора под Петербургом. На билеты на концерт Орбакайте местная администрация намеревалась потратить почти миллион бюджетных рублей , однако в итоге от контракта решили отказаться, потому что «так нельзя».

Ранее был отменён запланированный на март этого года тур Кристины Орбакайте по сибирским городам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

