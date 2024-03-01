СМИ: В Петербурге выделили 2,5 млн рублей на билеты на концерт Орбакайте

Более 2,5 млн рублей было выделено на закупку билетов на концерт Кристины Орбакайте в петербургском БКЗ «Октябрьский». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на сайт госзакупок.

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По данным издания, билеты жителям раздадут от администрации муниципального округа «Левашово». Сколько именно было выкуплено билетов, не уточняется.

Также «Фонтанка» пишет, что аналогичным образом планировали поступить власти посёлка Усть-Ижора под Петербургом. На билеты на концерт Орбакайте местная администрация намеревалась потратить почти миллион бюджетных рублей , однако в итоге от контракта решили отказаться, потому что «так нельзя».

Ранее был отменён запланированный на март этого года тур Кристины Орбакайте по сибирским городам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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