Подруга Пугачевой предрекла возвращение певицы в Россию
Подруга Аллы Пугачевой Любовь Аксенова считает, что певица в конечном итоге вернется в Россию.
По мнению Аксеновой, рано или поздно исполнительница вернется в Россию, поскольку не может долго жить вдали от родины. Свое мнение она высказала в беседе с газетой «Московский комсомолец».
Аксенова объяснила молчание Пугачевой усталостью от пристального внимания. По ее словам, певица никогда не любила шумиху вокруг себя.
В интервью AIF.Ru певец Юрий Лоза допустил, что Примадонна вернется в Россию, однако усомнился в ее возвращении на сцену, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенатор Грэм предложил передавать оружие Украине в кредит
- Подруга Пугачевой предрекла возвращение певицы в Россию
- Российские врачи вернулись в Москву из сектора Газа
- США нанесли удары по ракетным установкам и беспилотникам хуситов
- ЛДПР: Кологривый согласился сыграть Жириновского без обсуждения гонорара
- Боррель спрогнозировал решение ситуации на Украине в течение трех месяцев
- Евросоюз оштрафует Apple за нарушение закона о музыкальных сервисах
- США начали разрабатывать план ответа РФ в случае угрозы из космоса
- В Кузбассе у шахты «Таштагольская» произошел горный удар
- Трамп представил коллекцию кроссовок собственного бренда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru