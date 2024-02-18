Подруга Пугачевой предрекла возвращение певицы в Россию

По мнению Аксеновой, рано или поздно исполнительница вернется в Россию, поскольку не может долго жить вдали от родины. Свое мнение она высказала в беседе с газетой «Московский комсомолец».

Аксенова объяснила молчание Пугачевой усталостью от пристального внимания. По ее словам, певица никогда не любила шумиху вокруг себя.

В интервью AIF.Ru певец Юрий Лоза допустил, что Примадонна вернется в Россию, однако усомнился в ее возвращении на сцену, отмечает «Радиоточка НСН».

