Подруга Пугачевой предрекла возвращение певицы в Россию

Подруга Аллы Пугачевой Любовь Аксенова считает, что певица в конечном итоге вернется в Россию.

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По мнению Аксеновой, рано или поздно исполнительница вернется в Россию, поскольку не может долго жить вдали от родины. Свое мнение она высказала в беседе с газетой «Московский комсомолец».

Аксенова объяснила молчание Пугачевой усталостью от пристального внимания. По ее словам, певица никогда не любила шумиху вокруг себя.

В интервью AIF.Ru певец Юрий Лоза допустил, что Примадонна вернется в Россию, однако усомнился в ее возвращении на сцену, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МузыкаПевицаАлла Пугачева

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