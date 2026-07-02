Жадность арендодателей? Почему закрылся «Мумий Тролль Бар» в Москве
Зумеры не ходят в клубы, выручка падает, а цены на аренду растут, поэтому многие клубы вынуждены переезжать или закрываться, заявил НСН Максим Лейкин.
Сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин объяснил НСН, что закрытие «Мумий Тролль Бара» на Новом Арбате в Москве связано с жадностью арендодателей.
О закрытии «Мумий Тролль Бара» на Новом Арбате сообщается в соцсетях заведения. Администрации бара не удалось согласовать приемлемые условия нового арендного договора. При этом большая часть запланированных на этот год мероприятий состоится на базе бара «Чиж и Со», куда команда «Мумий Тролль Бара» перешла «практически в полном составе». Лейкин считает, что никакого «двойного дна» у ситуации нет, и дело действительно в желании владельцев площадки побольше заработать с аренды помещения.
«Я думаю, это жадность арендодателей, видимо, конъюнктура рынка на Новом Арбате просто позволяет им сдавать это помещение дороже. Обвинять в этом руководство бара или их администрацию сложно, потому что был договор, он закончился, они не сошлись характерами, и сотрудничество прекратилось. Это чисто бизнес, ничего более, к сожалению. Но я желаю им успеха, потому что сам по себе бренд "Мумий Тролль Бар" раскрученный. Имеет смысл найти приемлемое помещение и продолжать работать дальше. И составляющая успеха в данном предприятии — это профессиональная команда. Все-таки бар такого формата — это в первую очередь трудолюбивый и профессиональный коллектив. И в сегодняшних условиях найти таких людей непросто. Есть конъюнктура рынка, есть определенный пул артистов, которые там могут выступать, на которых придут люди, и будет оперативная выручка, и, соответственно, прибыль. А если этих составляющих нет, то работать будет нереально», — пояснил он.
Собеседник НСН опроверг мнение, что закрытие может быть связано с тем, что название бара стало «токсичным» и его не хотят видеть в центре Москвы. Он призвал «не искать черную кошу в темной комнате» и не поддавать конспирологии.
При этом Лейкин указал на тенденцию по закрытию крупных и значимых клубов. В прошлом году о закрытии объявил популярный клуб «1930 Moscow», а спустя несколько месяцев о прекращении деятельности сообщил клуб Gazgolder. Причем тенденция ярко прослеживается не только в России, но и за рубежом.
«Клубная индустрия уходит в небытие в современном рынке как рок-музыки, так и электронной музыки. Клубы закрываются по всему миру. Даже на Ибице сейчас несколько культовых клубов закрылось, закрылся легендарный Watergate в Берлине и так далее. Сейчас тенденция на то, чтобы искать интересные локации и делать мероприятия. Очень много хороших фестивалей по всему миру, включая в России, например, фестиваль TRIP, к которому я имею прямое отношение. Это интереснее, это выгоднее, и это нравится как зрителю, так и организатору. Опять же, зумеры в клубы не ходят, а оперативную выручку с кого делать? С людей 45-50+? Они более требовательны, они разбираются, они понимают, на что они тратят деньги, и вы должны их чем-то занять, чем-то удивить, сделать хороший лайн-ап — это всегда проблема и большая работа. Поэтому ничего сверхъестественного не случается, просто взаимозаменяемые вещи происходят. Это не какой-то упадок или ослабление, а просто смена рынка и смена вектора развития мировой музыкальной индустрии», — поделился мнением он.
Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников, комментируя закрытие московского клуба 1930 Moscow из-за невыполнимых арендных условий, объяснял НСН, что закрытие по этой причине постигнет многие клубы.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пианист Сергей Жилин запустит авторскую программу на Радио JAZZ
- Песков: Россию на похоронах Али Хаменеи будет представлять Дмитрий Медведев
- Песков: В Кремле не слышали официальных заявлений о выборах на Украине
- Памфилова: ЦИК направил приглашения для наблюдения за выборами в 103 страны
- «Собираем фестивали!»: Лидер группы «Бонд с кнопкой» об инди‑музыке в России
- «Удобный, но опасный»: В Госдуме обсуждают регулирование ИИ для детей
- В Минэкономразвития не увидели остановки экономики России
- Жадность арендодателей? Почему закрылся «Мумий Тролль Бар» в Москве
- ВС России освободили Пискуновку в ДНР
- В ЦБ допустили появление российских криптовалют