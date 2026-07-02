О закрытии «Мумий Тролль Бара» на Новом Арбате сообщается в соцсетях заведения. Администрации бара не удалось согласовать приемлемые условия нового арендного договора. При этом большая часть запланированных на этот год мероприятий состоится на базе бара «Чиж и Со», куда команда «Мумий Тролль Бара» перешла «практически в полном составе». Лейкин считает, что никакого «двойного дна» у ситуации нет, и дело действительно в желании владельцев площадки побольше заработать с аренды помещения.

«Я думаю, это жадность арендодателей, видимо, конъюнктура рынка на Новом Арбате просто позволяет им сдавать это помещение дороже. Обвинять в этом руководство бара или их администрацию сложно, потому что был договор, он закончился, они не сошлись характерами, и сотрудничество прекратилось. Это чисто бизнес, ничего более, к сожалению. Но я желаю им успеха, потому что сам по себе бренд "Мумий Тролль Бар" раскрученный. Имеет смысл найти приемлемое помещение и продолжать работать дальше. И составляющая успеха в данном предприятии — это профессиональная команда. Все-таки бар такого формата — это в первую очередь трудолюбивый и профессиональный коллектив. И в сегодняшних условиях найти таких людей непросто. Есть конъюнктура рынка, есть определенный пул артистов, которые там могут выступать, на которых придут люди, и будет оперативная выручка, и, соответственно, прибыль. А если этих составляющих нет, то работать будет нереально», — пояснил он.

Собеседник НСН опроверг мнение, что закрытие может быть связано с тем, что название бара стало «токсичным» и его не хотят видеть в центре Москвы. Он призвал «не искать черную кошу в темной комнате» и не поддавать конспирологии.