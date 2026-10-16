«Маш Милаш и бессознательный бред»: Чем лидеры новой рок-волны «взорвали» 2026 год
The Hatters накануне юбилейных концертов сделали коллабы с Маш Милаш и Артемием Лебедевым, «Комната культуры» и «ТДД» выпустили новые альбомы, а «Бонд с кнопкой» готовится к «первым стадионам».
Лидеры новой российской рок-волны подошли к главным событиям 2026 года. Отмечающая 10-летие группа The Hatters начинает показ юбилейных шоу на фоне неоднозначных экспериментов, «Комната культуры» отправилась в тур с дебютным альбомом, «Бонд с кнопкой» повел обратный отсчет до первых в карьере «стадионов» и даже «Три дня дождя» порадовали фанатов сразу двумя новыми альбомами.
THE HATTERS: МАШ МИЛАШ И 50 ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ
Каждый год эксперты музыкальной индустрии ждут, какая же из новых рок-групп дорастет до стадионов. В числе самых популярных групп новой рок-волны уже несколько лет называют The Hatters, в прошлом году гремели «Комната Культуры» и «Бонд с кнопкой», а вот «Три дня дождя» на фоне периодических «путешествий» их лидера в рехаб несколько выпали из топов. При этом все эти группы осенью 2026 года вступили в период очень важных событий.
Группа The Hatters отмечает в этом году 10-летие, но пока не добралась до главных стадионов страны. «Шляпники» во главе с Юрием Музыченко 16 и 17 октября дадут два концерта в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, а в конце ноября покажут два шоу на ледовой «ВТБ Арене» в Москве. Суммарно на этих четырех концертах могут побывать порядка 50 тысяч человек.
При этом The Hatters удивили фанатов осенью двумя неоднозначными коллаборациями – в конце сентября вышел их совместный трек с блогершей Маш Милаш (MILASH) «Учат в школе», а в начале октября – «Важнейшая новость» с дизайнером Артемием Лебедевым, в студии которого группа еще и отметила день рождения.
Далеко не всех фанатов порадовали такие сюрпризы. Как отмечал сам Лебедев, после выхода их трека «Шляпникам» пришлось почувствовать себя блогерами, поскольку фанаты в комментариях «накидали им в панамку с пригоршней». Однако самих музыкантов это не смущает, ведь еще в конце 2025 года Музыченко обещал «Культурному гиду НСН» в юбилейный год песни с отсылками из всех экспериментов за 10 лет существования группы.
«Мы постарались собрать в эти концерты все лучшее, что было за 10 лет, все наши находки. Будет дополнительный духовой оркестр, который с нами с самого начала, будут девочки-танцоры, а также наши гости Tritia, Валерия, Сережа PLC, Саша ST, Антоха МС, Максим Свобода, Марина polnalyubvi и другие. Очень много гостей, но есть большая проблема: концерта всего четыре, а ребята-гости не смогут прийти на все, они будут гулять туда-сюда», - рассказал Музыченко в эфире «НАШЕго Радио».
«КОМНАТА КУЛЬТУРЫ»: «ПОЕЗДА» И ДВЕ АРЕНЫ
Руководители ведущих российских стримингов, подводя итоги лета, подтвердили НСН, что группа «Комната культуры» и в 2026 году остается одной самой востребованной в рок-сегменте. Главным хитом группы Жени Трофимова до недавних пор считались «Поезда», получившие вирусную популярность весной 2024 года.
Однако лишь в начале октября 2026 года дело до выпуска нового, а точнее дебютного альбома группы, получившего название «В комнате». Сейчас музыканты отправились в гастрольный тур в поддержку нового релиза, а на середину мая 2027 года заявили сразу два концерта на московской «ВТБ Арене».
Музыкальный критик Денис Ступников отметил в беседе с НСН, что ему не хватило драйва в новом альбоме «КК».
«Многие говорят о том, что русский рок якобы умер, не хватает громких и молодых имен, хотя это не так. Несколько групп опровергают этот тезис, а прежде всего “Комната культуры” и “Бонд с кнопкой”, которые собирают большие залы. Конкретно в данном релизе песни показались мне немного надуманными и истеричным, при всем уважении к авторам. Они пытаются делать авторский материал, у них есть цепляющие мелодии, но все это мы слышали у того же самого Виктора Цоя и группы "Кино". (…) От релиза есть ощущение некой игрушечности. Мне все-таки кажется, что коллективам по типу “Комнаты культуры” не хватает некого нерва и драйва. У старых групп, панк-рокеров была некая внутренняя неустроенность от того, что они испытывали десятки лет лишения, запреты и испытания, но стискивали зубы и шли дальше. Этого напора мне не хватает», — пояснил он.
Со своей стороны, экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков говорил НСН, что «последняя по-настоящему хорошая песня», которую он помнит, это как раз «Поезда» от «Комнаты культуры», а все остальное – не музыка, а «продукт».
«БОНД С КНОПКОЙ»: КАТАСТРОФА И «ПЕРВЫЕ СТАДИОНЫ»
Группа «Бонд с кнопкой» также, как и «Комната культуры» прославилась, благодаря одному треку – завирусившейся в соцсетях весной 2025 года песни «Кухни». На волне продолжающегося второй год успеха музыканты стали активно гастролировать по стране, а также заявили два больших концерта в двух столицах - 14 ноября на московской ледовой «ВТБ Арене», а 28 ноября в спорткомплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Суммарная аудитория этих концертов в случае аншлагов может составить порядка 20 тысяч человек.
Кроме того, 1 ноября группа из Нефтекамска выступит в 5-тысячном дворце спорта в Минске. При этом сами музыканты называют грядущие выступления «первыми стадионами».
«Через месяц московский концерт. Момент осознания, что группа, которую делал с переменным успехом с семнадцати лет, даст три концерта на аренах в двух странах, так и не произошел. Что будет? Будет хор, струнные и рожки, органы, колокола, но также будем и мы. Мы - это шесть человек на сцене, которые за последние два с небольшим года стали друг другу многим», - написал лидер коллектива Илья Золотухин в соцсетях группы.
Неделю назад «Бонд с кнопкой» выпустил мини-альбом с концертными версиями песен «Цветы» и «Казачья», а в полночь 16 октября музыканты представили первую за год новую песню под названием «Катастроф», основанную на истории с протекшей крышей. Вместе с тем корреспондент НСН в последнее время постоянно сталкивается в соцсетях с навязчивой рекламой грядущих концертов «Бонда».
«ТРИ ДНЯ ДОЖДЯ»: ДВА «У» И БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ БРЕД
Напомнила о себе летом и осенью 2026 года и группа «Три дня дождя», ушедшая в тень после солдаута на 15-тысячной «СКА Арене» в Москве в мае 2025 года. Тогда фанаты «ТДД» таким образом встретили возвращение из рехаба лидера группы Глеба Викторова.
Однако летом 2026 года Глеб вновь вляпался в не очень приятную историю. На концерте в Екатеринбурге 12 июля он сделал со сцены ряд политических заявлений, после чего разразился скандал, а в соцсетях группы начали «тереть» его высказывания. 16 июля в соцсетях группы появилось заявление о том, что музыканта отправили на лечение, а его слова были «бессознательным бредом».
«То, что произошло в Екатеринбурге никак не может быть оправдано! У всех зрителей просим прощения за появление артиста в таком виде на сцене. (…) Всё, что делал и говорил артист со сцены, было бессознательным бредом! Концерт был остановлен, артист срочно отправлен в Москву к родителям. И далее отправлен на лечение», - отмечалось в сообщении.
Тем не менее, вскоре выступления группы продолжились. В середине сентября «Три дня дождя» выпустили первую часть нового альбома под названием «У», а в октябре вышла и вторая часть. При этом музыканты пока не объявляли о планах масштабных концертов в двух столицах, предпочитая им выступления на небольших площадках.
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