THE HATTERS: МАШ МИЛАШ И 50 ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ

Каждый год эксперты музыкальной индустрии ждут, какая же из новых рок-групп дорастет до стадионов. В числе самых популярных групп новой рок-волны уже несколько лет называют The Hatters, в прошлом году гремели «Комната Культуры» и «Бонд с кнопкой», а вот «Три дня дождя» на фоне периодических «путешествий» их лидера в рехаб несколько выпали из топов. При этом все эти группы осенью 2026 года вступили в период очень важных событий.

Группа The Hatters отмечает в этом году 10-летие, но пока не добралась до главных стадионов страны. «Шляпники» во главе с Юрием Музыченко 16 и 17 октября дадут два концерта в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, а в конце ноября покажут два шоу на ледовой «ВТБ Арене» в Москве. Суммарно на этих четырех концертах могут побывать порядка 50 тысяч человек.

При этом The Hatters удивили фанатов осенью двумя неоднозначными коллаборациями – в конце сентября вышел их совместный трек с блогершей Маш Милаш (MILASH) «Учат в школе», а в начале октября – «Важнейшая новость» с дизайнером Артемием Лебедевым, в студии которого группа еще и отметила день рождения.

Далеко не всех фанатов порадовали такие сюрпризы. Как отмечал сам Лебедев, после выхода их трека «Шляпникам» пришлось почувствовать себя блогерами, поскольку фанаты в комментариях «накидали им в панамку с пригоршней». Однако самих музыкантов это не смущает, ведь еще в конце 2025 года Музыченко обещал «Культурному гиду НСН» в юбилейный год песни с отсылками из всех экспериментов за 10 лет существования группы.

«Мы постарались собрать в эти концерты все лучшее, что было за 10 лет, все наши находки. Будет дополнительный духовой оркестр, который с нами с самого начала, будут девочки-танцоры, а также наши гости Tritia, Валерия, Сережа PLC, Саша ST, Антоха МС, Максим Свобода, Марина polnalyubvi и другие. Очень много гостей, но есть большая проблема: концерта всего четыре, а ребята-гости не смогут прийти на все, они будут гулять туда-сюда», - рассказал Музыченко в эфире «НАШЕго Радио».

«КОМНАТА КУЛЬТУРЫ»: «ПОЕЗДА» И ДВЕ АРЕНЫ

Руководители ведущих российских стримингов, подводя итоги лета, подтвердили НСН, что группа «Комната культуры» и в 2026 году остается одной самой востребованной в рок-сегменте. Главным хитом группы Жени Трофимова до недавних пор считались «Поезда», получившие вирусную популярность весной 2024 года.

Однако лишь в начале октября 2026 года дело до выпуска нового, а точнее дебютного альбома группы, получившего название «В комнате». Сейчас музыканты отправились в гастрольный тур в поддержку нового релиза, а на середину мая 2027 года заявили сразу два концерта на московской «ВТБ Арене».

Музыкальный критик Денис Ступников отметил в беседе с НСН, что ему не хватило драйва в новом альбоме «КК».

«Многие говорят о том, что русский рок якобы умер, не хватает громких и молодых имен, хотя это не так. Несколько групп опровергают этот тезис, а прежде всего “Комната культуры” и “Бонд с кнопкой”, которые собирают большие залы. Конкретно в данном релизе песни показались мне немного надуманными и истеричным, при всем уважении к авторам. Они пытаются делать авторский материал, у них есть цепляющие мелодии, но все это мы слышали у того же самого Виктора Цоя и группы "Кино". (…) От релиза есть ощущение некой игрушечности. Мне все-таки кажется, что коллективам по типу “Комнаты культуры” не хватает некого нерва и драйва. У старых групп, панк-рокеров была некая внутренняя неустроенность от того, что они испытывали десятки лет лишения, запреты и испытания, но стискивали зубы и шли дальше. Этого напора мне не хватает», — пояснил он.

Со своей стороны, экс-продюсер группы «Мумий Тролль» и Земфиры (признана в РФ иноагентом) Леонид Бурлаков говорил НСН, что «последняя по-настоящему хорошая песня», которую он помнит, это как раз «Поезда» от «Комнаты культуры», а все остальное – не музыка, а «продукт».