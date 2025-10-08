Нобелевскую премию по химии получили разработчики металлорганических каркасов

Уточняется, что учёные получат премию за создание «молекулярных структур с большими пространствами, через которые могут проходить газы и другие химические вещества».

«Металлоорганические каркасы могут использоваться для сбора воды из воздуха пустынь, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций», — говорится в сообщении.

Ранее учёные из Великобритании, Франции и США Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис получили Нобелевскую премию 2025 года по физике получили за исследования квантового туннелирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».