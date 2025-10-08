Нобелевскую премию по химии получили разработчики металлорганических каркасов
Нобелевскую премию 2025 года по химии присудили разработчикам металлорганических каркасов Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару Яги. Об этом со ссылкой на Нобелевский комитет сообщает RT.
Уточняется, что учёные получат премию за создание «молекулярных структур с большими пространствами, через которые могут проходить газы и другие химические вещества».
«Металлоорганические каркасы могут использоваться для сбора воды из воздуха пустынь, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций», — говорится в сообщении.
Ранее учёные из Великобритании, Франции и США Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис получили Нобелевскую премию 2025 года по физике получили за исследования квантового туннелирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нобелевскую премию по химии получили разработчики металлорганических каркасов
- Глава СПЧ: Запрет доставлять нехаляльные продукты противоречит Конституции РФ
- Чудовищные ДТП: В России призвали давать пожизненный срок пьяным водителям
- При обстреле ВСУ белгородского поселка Маслова Пристань пострадали 10 человек
- СМИ: США передадут Киеву ограниченное количество Tomahawk для давления на Россию
- Голос Кинчева на фоне: Чем удивит новый альбом группы «Кино»
- Жесткие экологические штрафы для компаний призвали отложить на три года
- Армия России освободила запорожскую Новогригоровку
- Рябков: Импульс украинскому урегулированию после встречи на Аляске исчерпан
- Рогов назвал векторы наступления ВС РФ в Запорожской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru